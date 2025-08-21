小米智能家庭屏Max27闺蜜机今日开售 售价3999元

站长之家(ChinaZ.com) 8月21日 消息:今日，小米智能家庭屏Max27正式开售，售价3999元。作为小米首款闺蜜机，它凭借27英寸防眩光类纸触控屏与丰富功能，迅速成为家居娱乐与智能生活的焦点。

外观方面，小米智能家庭屏Max27采用27英寸大屏，分辨率为1920x1080，屏幕长度达628.6mm，总高1331.7mm，净重约14.51kg。其底部配备5个隐藏式静音万向轮，支架支持旋转、倾斜和升降，使用时可轻松移动，无论是厨房看菜谱、卧室追剧，还是客厅观影，都能随心调整位置，满足多场景需求。

性能配置上，该设备搭载8核处理器，配备6GB运行内存和128GB存储空间，确保流畅运行各类应用。屏幕上方配备500万像素摄像头，支持视频通话与视觉识别。音频方面，采用2*5W全频扬声器与1个20W低频扬声器组合，带来沉浸式音效体验。内置9700mAh大容量电池，宣称关屏待机可达13天，连续追剧9小时、连续听歌52小时，满足长时间使用需求。

功能亮点上，小米智能家庭屏Max27内置AI健身功能，借助视觉识别技术可实时纠正动作，助力科学健身。朋友聚会时，它能秒变大屏点歌台，MV歌词同步显示，并支持连接MIJIA K歌麦克风，打造家庭KTV娱乐体验。此外，它还可作为Switch等游戏机的扩展屏、电脑移动扩展屏，接口齐全，配备HDMI1.4、USB-A、USB-C等接口，满足多样化连接需求。

智能交互方面，该机内置超级小爱，支持小爱同学远场语音唤醒，动动嘴就能控制全屋的智能设备，实现智能家居一体化管理。同时，它自带艺术画境、氛围歌词、主题壁纸等功能，用户可根据不同空间和氛围选择不同画面，为家居生活增添艺术气息。

