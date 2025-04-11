AI日报：OpenAI下周或发布GPT-4.1系列；Pika全新AI视频功能Twists；商汤科技日日新V6震撼发布

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1、报道称OpenAI下周重磅发布GPT-4.1系列，包含Mini版和Nano版

OpenAI即将发布GPT-4.1系列及o3系列，标志着其在多模态和推理能力上的重大进展。GPT-4.1将提升文本、图像和音频处理能力，并推出轻量化版本以适应不同应用场景。同时，o3系列将通过独特的推理技术进一步增强逻辑处理能力。这些更新不仅展示了OpenAI的创新雄心，也为用户带来更智能的AI工具。

【AiBase提要:】 🧠 GPT-4.1系列将提升多模态处理能力，推出Mini和Nano版以适应资源受限场景。 🔍 o3系列将展示卓越的推理能力，采用独特的“私有推理链”技术解决复杂逻辑任务。 📱 升级后的模型将为开发者和用户提供更智能的AI助手，改善写作、编程和日常交互体验。

2、Pika推出全新AI视频功能Pika Twists，可以操控编辑视频中的任何角色或物体

Pika最近推出了Pika Twists，一个创新的AI视频编辑功能，允许用户通过简单的文本提示为视频添加意想不到的剧情转折。这一功能不仅提升了视频创作的灵活性和趣味性，还降低了制作高质量视频的门槛。用户无需专业技能，只需上传视频并输入想要的效果，AI便能迅速生成惊艳的结果。

【AiBase提要:】 🎬 Pika Twists允许用户通过简单提示动态修改视频内容，创造戏剧性和幽默效果。 🌟 该功能对所有用户开放，免费用户可体验Turbo模式，Pro用户享有完整权限。 🚀 Pika Twists简化了视频特效制作流程，树立了AI视频生成行业的新标杆。

3、华为诺亚方舟实验室携手港大发布最强开源扩散语言模型 Dream7B，打破文本生成格局

华为诺亚方舟实验室与香港大学自然语言处理组联合推出的Dream7B语言模型，标志着扩散模型在文本生成领域的重大突破。这一模型在性能上超越了现有的扩散语言模型，并在通用能力、数学、代码及规划能力上与顶尖自回归模型相媲美，甚至有时超越它们。

【AiBase提要:】 🌟 Dream7B被誉为最强开源扩散语言模型，超越现有模型的性能。 🔍 采用离散扩散模型架构，双向语境建模实现更强的文本生成能力。 ⚙️ 开源基础模型和微调模型，促进扩散模型在NLP领域的研究与应用。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/dream-7b

4、商汤科技日日新V6震撼发布:多模态AI再升级，API明日开放!

商汤科技发布了其最新一代人工智能大模型“日日新V6”，在多模态能力上取得了显著突破，进一步巩固了其在AI领域的领先地位。该模型不仅能够处理文本、图像和视频等多种数据类型，还将在API开放后为开发者提供强大的技术支持，推动AI应用的快速落地。

【AiBase提要:】 🚀 日日新V6在多模态能力上实现了重大突破，能够处理文本、图像、视频等多种数据类型。 🌍 商汤科技的AI大模型在推理速度和生成质量上进一步提升，对标国际领先模型，展现强大竞争力。 💻 API将于明日开放，赋能开发者生态，助力多样化应用的快速构建。

5、宇树G1人形机器人拳击技能展示:摔倒后4秒内可自主站立

宇树科技近日发布的G1人形机器人搏击视频引发了广泛关注，展示了其在动态运动控制与智能交互方面的突破。视频中，G1不仅能精准击打固定目标，还能与人类拳手和其他机器人进行实战对打。尽管在对抗中多次被击倒，G1展现了出色的恢复能力，能在4秒内自主站立，体现了其灵活性与鲁棒性。

【AiBase提要:】 🤜 G1机器人展示了精准的拳击、闪避和平衡调整等复杂动作，展现出高水平的动态性能。 🤖 尽管在与人类拳手的对抗中存在反应速度和攻击准确性不足的问题，G1仍能迅速恢复并重新站立。 🎥 宇树科技即将推出机器人格斗直播活动，为机器人技术爱好者提供全新的观赏体验。

6、ChatGPT正式推出长期记忆功能，AI交互迈向新高度

OpenAI最新推出的ChatGPT长期记忆功能，标志着其在个性化交互方面的重要升级。此功能允许ChatGPT自动存储用户的聊天记录，从而提供更精准的个性化回应，提升用户体验。同时，用户对记忆功能拥有完全的控制权，确保隐私安全。

【AiBase提要:】 🗣️ 长期记忆功能允许ChatGPT自动存储用户聊天记录，从而提供个性化回应。 🔒 用户可以灵活控制记忆功能，确保隐私安全，无需担心历史数据被滥用。 🚀 Plus与Pro用户率先体验新功能，反馈显示系统在处理复杂任务时更具理解力。

7、Krea发布全新工具Krea Stage:从图片到3D场景:一键构建沉浸式世界

Krea Stage的发布标志着3D创作和视频生成领域的一次重大变革。该工具通过强大的AI技术，用户只需上传一张图片即可快速生成可编辑的3D场景，极大地简化了创作流程并降低了技术门槛。同时，Krea Stage还具备跨场景视频生成能力，确保视觉一致性，为创作者提供了更大的艺术表达空间。

【AiBase提要:】 🌟 Krea Stage通过AI技术实现从2D图片到3D场景的快速转换，降低了创作的技术门槛。 🎥 该工具支持跨场景视频生成，确保每一帧与原始场景保持一致，适合高视觉连贯性的内容创作。 🎨 Krea Stage的低门槛设计促进了创作的民主化，使更多非专业用户能够参与到高品质内容创作中。

8、Canva发布全新AI功能:涵盖AI助手、指令生成应用、动态表格等

Canva近期推出了一系列创新AI功能，旨在简化设计流程并提升用户创意表达的效率。这些新功能包括AI助手、指令生成应用和动态电子表格等，用户可以通过自然语言与AI互动，实现多样化的设计需求。此外，Canva对用户体验和内容安全性给予了高度重视，确保即使是零设计经验的用户也能轻松上手。

【AiBase提要:】 🤖 Canva AI助手提供智能化设计建议，帮助用户快速生成多样化内容。 🛠️ 指令生成应用允许用户通过自然语言创建交互式设计，无需编程经验。 📊 Canva Sheets实现数据与设计的深度融合，支持实时数据导入与可视化。

9、OpenAI开源BrowseComp，衡量 AI 代理浏览网页能力的新基准

OpenAI近期推出BrowseComp，一个全新的开源基准测试，旨在评估AI代理在网络浏览中的能力。该测试包含1266道高难度问题，专注于复杂信息的定位与整合，推动AI研究的透明性和协作。BrowseComp的开源将为开发者提供直接参与的机会，促进AI技术的进步，并为行业应用提供新的可能性，尤其是在信息爆炸的时代。

【AiBase提要:】 🔍 BrowseComp是一个包含1266道高难度问题的基准测试，专注于AI代理在复杂信息中的定位能力。 💻 OpenAI将BrowseComp完全开源，降低了研究门槛，鼓励全球开发者参与AI代理的优化。 🚀 该基准测试为AI代理的实际应用提供了新想象空间，尤其在市场调研和个性化推荐等领域。 详情链接:https://openai.com/index/browsecomp/

10、LinkedIn数据:全球AI人才最集中的十个国家，以色列居首

根据LinkedIn最新发布的数据，全球对人工智能人才的需求正在迅速上升。以色列以1.98%的AI人才比例位居全球第一，新加坡和卢森堡紧随其后。尽管印度未能进入前十，但其AI人才浓度在2016年至2024年间增长了252%。新加坡在AI技能学习上投入的时间显著高于其他亚太国家，显示出其在AI人才培养方面的竞争力。

【AiBase提要:】 🌍2024年，全球AI人才最集中的国家分别是以色列、新加坡和卢森堡。 📈 印度的AI人才集中度在2016年至2024年间增加了252%，显示出强劲的技能提升趋势。 💡 新加坡的专业人士在学习AI技能上投入的时间，比亚太地区其他国家多出40%。

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