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库克与网易CEO丁磊见面 出席《燕云十六声》线下活动

2025-03-27 10:16 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月27日 消息:近日，苹果公司CEO蒂姆·库克亲临杭州，参加了网易旗下游戏《燕云十六声》新版本河西区域的线下前瞻体验活动。此次活动不仅吸引了众多游戏爱好者的关注，也彰显了库克对这款游戏的浓厚兴趣。

在活动现场，库克与网易CEO丁磊一同体验了《燕云十六声》在新iPad上的硬件光线追踪技术。当看到游戏在水体反射方面的实装效果时，库克不禁对游戏的场景表现力给予了高度赞赏。

网易游戏

此外，库克还亲自尝试了《燕云十六声》最新的移动端手柄适配功能，并与游戏团队的美术成员进行了深入交流。在交流中，库克表达了自己对书法和中国文化的热爱，进一步展示了其对中国传统文化的浓厚兴趣。

据悉，《燕云十六声》自去年12月27日PC端上线首日便获得了100万新进用户的佳绩，后续移动端也曾两度冲上iOS畅销榜Top10。今年1月份，游戏团队表示其ARPU已达到预期，PC端用户活跃与收入均保持稳定，且移动端还成功唤醒了大量PC用户，留存数据表现尤为亮眼。

网易官方宣布，《燕云十六声》将于3月28日正式开启河西新篇章，为广大玩家带来更多新奇、沉浸、鲜活的武侠开放世界体验。此次库克的亲临体验，无疑为游戏的未来发展注入了更多期待和信心。

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