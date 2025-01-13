胖东来不允许夫妻间家暴冷暴力 不允许员工打孩子

站长之家（ChinaZ.com）1月13日 消息:今日，胖东来创始人、董事长于东来通过其个人抖音号发布了多条视频作品，内容聚焦于员工家庭状况与员工个人行为规范。

在于东来看来，每位胖东来员工的居家环境都应保持整洁，同时，家庭安全知识和消防设备也是必不可少的。他特别提到，从今年开始，胖东来将严禁夫妻间的家暴和冷暴力行为，同时也明确禁止员工打孩子。胖东来正积极学习中国和世界上最先进的制度和方法，制定越来越多的标准，以营造更加和谐的工作环境。这些标准首先从管理人员开始实施，并逐步延伸到全体员工。对于婚姻不幸福的员工，如果一方提出离婚，另一方将不被允许以任何理由束缚对方。

此外，于东来还就员工相互借钱的问题发表了看法。他表示，在胖东来，员工之间借钱是有明确标准的，最高借款金额不得超过个人月工资收入，以避免给双方带来不必要的麻烦。

值得注意的是，早在1月初，胖东来就已公布了“胖东来人结婚执行标准”。该标准明确规定，胖东来员工结婚时不允许收取或支付彩礼嫁妆，以免给双方家庭带来经济压力和精神负担。同时，也不允许依靠父母积蓄买房买车。对于违反这一标准的员工，将被视为违背企业价值观，自违反之日起12个月内，仅享有法定的劳动报酬及福利待遇，不再享有公司给予的超出法定之外的各项奖励及福利。

通过这一系列视频作品，于东来不仅展现了胖东来对于员工家庭和谐的重视，也再次强调了员工个人行为规范的重要性。

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