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特斯拉焕新ModelY26.35万称尽管对比 雷军回应：好的

2025-01-10 10:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月10日 消息:今日，特斯拉焕新Model Y正式公布，售价区间为26.35万至30.35万元。这款备受期待的新款车型在外观和舒适性配置上进行了显著升级，新增了座椅加热、通风等功能，提升了整体的驾乘体验。特斯拉在公众号上自信地表示:“尽管对比”，这一表态引发了行业的广泛关注。

特斯拉焕新Model Y称尽管对比！雷军 2 字回应：好的

小米创始人雷军对此回应了两个字:“好的”，显示出对小米第二款车YU7的强烈信心。

YU7是一款中大型SUV，已于此前公布，并计划在6月份前后上市。自公布以来，YU7一直被拿来与Model Y进行对比，而Model Y无疑是该领域的标杆产品。根据申报信息，YU7的长宽高分别为4999/1996/1600mm，轴距为3000mm，将提供双电机四驱版，前后电机最大功率分别为220kW和288kW，最高车速为253km/h，配备宁德时代三元锂离子电池。标准版大概率会配备后驱电机，电池为磷酸铁锂材质，供应商依旧为比亚迪和宁德时代。

在科技和舒适性配置方面，小米YU7预计将与新款Model Y展开激烈竞争，甚至在某些方面可能会更具优势。业内人士分析，小米YU7的起步售价可能会定在24-25万元的范围，相比新款Model Y更具价格竞争力。随着两款车型的上市日期临近，消费者对于这两款SUV的选择也将成为市场关注的焦点。

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