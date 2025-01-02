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REDMI Turbo 4首销送碎屏保、进水保等 价值675元

2025-01-02 09:53 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:今天下午2点，REDMI Turbo4系列手机正式亮相并同步开启销售。官方宣布，新机首销将附带价值675元的一系列品质服务，包括为期一年的碎屏保护、电池盖保护、进水保护，以及长达五年的电池保护和365天的只换不修服务。

在设计方面，REDMI Turbo4展现了简约的美学理念，背部配备了竖直排列的双摄像头，避免了不必要的镜头和过大的模组，使得整体外观更加简洁。手机采用了直边和直屏设计，配备了1.5K分辨率的高刷新率屏幕，为用户带来更加清晰的视觉体验。

性能方面，REDMI Turbo4搭载了新一代能效处理器天玑8400-Ultra，该处理器采用了全大核A725CPU架构，缓存容量得到显著提升，使得性能和能效都有了显著的进步。与前代产品相比，新一代处理器在保持相同性能的同时，功耗几乎减半。

电池续航方面，REDMI Turbo4配备了6500mAh的超大容量电池，这是小米迄今为止最大的电池之一。该电池即使在-35C的超低温环境下也能正常工作，支持1600次的四年耐用长循环，并支持90W的快速充电技术。

此外，REDMI Turbo4还达到了IP66、IP68、IP69的防水等级，实现了全面的防水保护。王腾表示，REDMI Turbo4在性能、续航、防水、散热和屏幕显示等多个方面都进行了全面的升级，是一款没有短板的全能机型。

REDMI Turbo 4发布即开售：首销送碎屏保、进水保等 价值675元

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