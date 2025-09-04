华为Mate XTs非凡大师三折叠手机发布：17999元起售

站长之家（ChinaZ.com）9月4日 消息:今日下午，华为在全场景新品发布会上震撼推出第二代三折叠手机——华为Mate XTs非凡大师，以17999元起的价格，开启了智能手机形态与功能的新篇章。

外观上，华为Mate XTs非凡大师延续了非凡大师家族的经典设计，中轴对称布局搭配八角传奇星钻镜头，皮质背壳新增压纹工艺，尽显奢华质感。手机提供玄黑、瑞红、槿紫、皓白四款时尚配色，满足不同用户的个性化需求。屏幕方面，该机采用了一块10.2英寸的京东方OLED三折屏，支持1-90Hz LTPO自适应刷新率、1-1800nits亮度调节及1440Hz高频PWM调光，色彩表现达到10.7亿色，P3广色域，同时功耗降低显著，为用户带来极致的视觉享受。

在结构设计上，华为Mate XTs非凡大师搭载了创新的天工铰链系统，通过双轨联动设计实现了极致纤薄机身。外折与内折转轴强度分别提升23%和16%，屏幕抗冲击力增强30%，确保了折叠屏的耐用性。此外，手机还采用了航天级特种钢材料，强度高达2400MPa，为整机提供了坚实的保护。

性能方面，华为Mate XTs非凡大师搭载了麒麟9020处理器，整机性能较前代提升36%，为用户带来流畅的操作体验。同时，手机内置5600mAh硅碳负极电池，支持66W有线快充、50W无线快充及7.5W无线反向充电，续航时间比初代提升1小时，满足用户全天候的使用需求。

在通信与安全方面，华为Mate XTs非凡大师支持天通卫星通信和第二代灵犀通信技术，确保用户在各种环境下都能保持畅通无阻的通信。此外，该机还是行业首个接入中国地震局数据的手机，能实时联通全国1.5万个专业地震观察站点，将地震预警能力提升2.5倍，实现全国重点地区的秒级地震预警，为用户的安全保驾护航。

软件方面，华为Mate XTs非凡大师搭载了HarmonyOS5.1系统，支持三屏桌面、防窥保护提醒、美学构图壁纸等创新功能。同时，手机还支持三分屏操作，并首次将PC版办公软件WPS、金融软件东方财富、绘图软件万兴脑图及万兴图示等装入手机，实现了手机与PC的无缝衔接。此外，华为Mate XTs非凡大师还支持华为M-Pen3手写笔和全新星闪折叠键盘，为用户提供了更加便捷的输入和操作方式。

影像方面，华为Mate XTs非凡大师前置800万像素摄像头，后置四摄组合包括4000万像素RYYB传感器超广角摄像头、5000万像素RYYB传感器超光变摄像头、150万多光谱通道红枫原色摄像头及1200万像素RYYB传感器潜望式长焦摄像头。新机搭载第八代ISP图像处理器，实时数据处理能力提升200%，AI色彩引擎和视频降噪能力均有显著提升，为用户带来更加出色的拍照和录像体验。

