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小米YU7发布上市：售价25.35万起

2025-06-26 22:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:今年车圈备受瞩目的车型小米YU7正式上市，共推出三款车型，售价区间为25.35-32.99万元。与此同时，官方公布了该车的上市权益，为消费者带来更多购车福利

小米YU7热度颇高，在2025年车市中极具影响力。这款车采用了轿跑SUV的样式，并非简单地将SU7拉高，而是经过了重新设计，超过90%的零部件都进行了优化。它提供多达9种配色，充分满足年轻人对个性化的追求。

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小米YU7定位为中大型SUV，整车尺寸遵循532标准，长宽高为499919961600mm，轴距达3000mm，车身自带宽体效果，运动肌肉感十足。外观上，它拥有造型凌厉的镂空水滴大灯，同级唯一嵌入贯穿式风道，搭配电动内翻门把手，靠近时门把手自动内翻，关门时自动闭合，光环尾灯简洁立体，辨识度极高。此外，它是同级唯一拥有10组贯穿式风道的SUV，具备19个风口和40处风阻优化，风阻系数低至0.245，有效提升了车辆的续航能力。

进入车内，除了与SU7Ultra同款的方向盘和大尺寸中控屏，最引人注目的是行业首发的天际屏全景显示系统。该系统采用全景曲面投影技术，前挡风玻璃下方有三块Mini LED屏幕，内嵌超黑显示涂层，提供1.1m超宽全景显示，具备108PPD超视网膜级高清显示、1200nits可视峰值亮度以及全局903分区控光。天际屏左右两侧还可显示转向时的盲区影像，无需低头看中控屏，更加实用高效。同时，小米汽车为天际显示屏提供了5类信息卡片，车主可根据自身需求自由组合。

在智能座舱硬件方面，小米YU7全新升级四合一域控制模块，搭载第三代骁龙@8移动平台，采用4nm工艺制程，显著提升了车机开启和运行速度，还能减少OTA升级时间，最快仅需15分钟。小米生态也进一步升级，主副驾双侧螺纹口新增27W供电，可连接无线手机充电面板，全车还有9处隐藏式磁吸点位，纸巾盒、眼镜盒等物品可瞬间吸住，且支持磁吸物理按键，可绑定全车几十种功能。

为保证豪华和舒适体验，小米YU7新车内部高频接触内饰面100%软包覆，全车采用Nappa真皮座椅，兼具包裹性和支撑性。前排提供双零重力座椅，支持一键躺倒;后排为135豪华电动座椅，角度可随意调节，并配有小冰箱和可单独拿取的后排控制屏。

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空间是小米YU7的一大优势，全车拥有1970L超大储物空间，尤其是141升的前备箱，不仅容积大，使用起来也很方便，机盖支持语音（需录入声纹）、车外按键和手机感应等多种自动开启方式。

安全性能上，小米YU7继承了SU7一贯的高安全性并进一步升级。车身骨架率先启用2200MPa的小米超强钢，相较于主流的1500MPa热成型钢，抗拉强度提高了40%，屈服强度提高了24%。防撞梁得到加强，前门和后门的防撞梁承载能力和吸能性能都比1500MPa的有所提升。此外，小米YU7还采用了内嵌式防滚架，同样使用2200MPa小米超强钢，通过热气胀工艺内嵌到A柱和B柱里，使A柱和B柱的承载能力分别提升了35%和70.5%，在车身翻滚时能更稳固地保护乘客安全。

底盘部分，小米YU7全系标配前双叉臂后五连杆独立悬架和连续阻尼可变减振器，中高配还拥有闭式空气弹簧，支持主动调节软硬高低，小米智能底盘还能实现道路预瞄。

辅助驾驶方面，小米YU7虽然起步较晚，但追赶速度很快。该车出厂自带1000万clips级别的辅助驾驶端到端大模型，已追平当前第一梯队。全系标配全新一代英伟达Thor车载计算平台，最高算力达700TOPS，标配激光雷达，最远有效点阵云距离200米，在暗光环境下也能看得更清楚，还能准确识别异形障碍物。同时，全系标配4D毫米波雷达，提升雨雾天气出行安全，应用摄像头ALD镀膜技术，有效减少眩光、鬼影，适应各种复杂环境，实现更智能、更安全的辅助驾驶。

动力和续航方面，小米YU7标准版为后驱，Pro和Max均为四驱，分别对应超长续航后驱、超长续航四驱和超长续航高性能四驱。标准版搭载一台小米V6s电机，最大功率235千瓦，峰值扭矩528牛米，零百加速5.88秒，最高车速可达240km/h，匹配96.3千瓦时磷酸铁锂电池组，CLTC续航835km，在中大型纯电SUV里排名靠前。Pro版搭载前后双电机，在后驱版基础上增加了一台135千瓦的前电机，系统综合功率370千瓦，峰值扭矩690牛米，零百加速时间为4.27秒，极速同样为240km/h，也匹配96.3千瓦时磷酸铁锂电池组，CLTC续航770km。Max版动力进一步提升，前驱动电机最大功率220千瓦，后驱动电机最大功率288千瓦，系统综合功率508千瓦，峰值扭矩866牛米，零百加速仅3.23秒，极速可达253km/h，搭载101.7千瓦时宁德时代麒麟电池（三元锂），CLTC续航760km。

与SU7不同的是，小米YU7全系均基于小米自研的超级800V碳化硅高压平台打造，支持5.2C最大充电倍率，所有车型均可在12分钟将电量从10%充至80%，Max版更能在15分钟补能620公里，彻底消除续航焦虑，且支持CCS2、GB/T20234等主流充电标准，覆盖全国98%的公共充电桩。

值得一提的是，小米YU7成功挑战了24小时耐力挑战，除充电等待外其余时间不休息，换人不换车连续跑24小时，这对车子的电池、电控、散热系统提出了极为严苛的要求。此前仅有保时捷和奔驰完成过此挑战，如今小米成为首家成功挑战的中国车企。

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