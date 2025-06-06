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外媒：亚马逊正在训练人形AI机器人，用来“送快递”！

2025-06-06 10:49 · 稿源：站长之家

物流机器人 (2)

亚马逊正在加快其机器人项目的推进，测试类人机器人未来送货的可行性，再次向“最后一公里”配送自动化迈出了新的一步。

据报道称，亚马逊已建立了一个专门的培训中心，用于对多种形式的类人机器人进行高强度测试，以评估它们在实际送货场景中的表现。这一举措是亚马逊持续推进仓储自动化的一部分，也可能预示着包裹投递方式将发生重大变革。

实际上，这并不是亚马逊第 一次尝试类人机器人。他们此前就已经在仓库业务中测试过多种自主机器人，包括由 Agility Robotics 开发的类人机器人“Digit”—— 这款机器人原本设计用于在送货车内搬运包裹，是亚马逊正在尝试部署的先进技术之一。

据《卫报》报道，亚马逊将在测试实验室中让多款机器人同场竞技，其中包括一款由中国公司 Unitree 生产、售价约为 1.6 万美元的机器人。这种多平台的策略显示出：亚马逊在大规模部署前，正严肃评估各种机器人解决方案的可行性。

这项技术对就业的影响不容忽视。亚马逊目前在全球雇佣了数十万名参与配送的员工，包括仓库工人和送货司机。尽管亚马逊尚未明确表示将用机器人取代人工，但投递机器人的研发无疑透露出“最终交付阶段”将走向更深层自动化的趋势。

这一时机也正值企业面临劳动力成本上升和“司机招聘难”问题的背景下。机器人不会疲劳、不需要福利、也无需加班费，对企业而言是相当吸引力的低成本替代者。

自动驾驶

事实上，亚马逊的机器人计划远不止替代快递员。早在 2020 年，亚马逊就以逾 10 亿美元收购了自动驾驶汽车初创公司 Zoox，宣布了其从仓储到门口全流程自动化的雄心。

亚马逊正在仓库中试点多种机器人，这种策略体现了其在自动化方面的周密规划。与其孤注一掷押注某一项技术，亚马逊更倾向于同时测试多家制造商的机器人，从而找出最适合不同投递挑战的解决方案。

例如，Unitree 的机器人价格相对低廉，而与 Agility Robotics 的合作则提供了功能更全面但成本更高的替代方案。多种价格与性能的搭配，使亚马逊能根据实际应用场景进行评估。

亚马逊在机器人领域的动作通常预示着整个行业的走向。作为现代快递“有效、可靠”模式的开创者，亚马逊若在类人机器人投递上取得突破，势必推动其他物流公司加快投资同类技术以保持竞争力。

当然，目前类人机器人仍面临一些技术难题，比如穿越复杂空间、搬运不同体积重量的包裹、应对用户互动以及处理门禁等问题。但亚马逊的系统化测试策略显示，它有信心逐步解决这些挑战。

随着测试的推进，这一技术不仅可能重塑亚马逊自身的业务模式，也可能改变整个快递物流行业的面貌。将自动驾驶车辆与类人机器人整合，代表着物流网络向全面自动化的根本性转变——可能会彻底革新日常数百万包裹的投递方式。

目前，人工快递员仍是亚马逊配送链条中的关键环节，但亚马逊对机器人测试的巨额投入已经透露出信号：这场变革来得可能比人们预想的更早。

通过 Zoox，亚马逊有望开发出无人驾驶送货车辆，配合类人机器人，建立起从仓库到用户家门口的全自动投递系统。可以想象，一辆无人车驶入住宅区，随后机器人下车把包裹逐一送至各家门前。

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