必应引入OpenAI的Sora视频生成器，完全免费使用

由 OpenAI 的 Sora 模型驱动，微软近日推出了全新的 Bing 视频生成器（Bing Video Creator），可将用户输入的文本提示转换为 5 秒短视频。随着文本转视频技术成为 AI 热门话题，微软此举为用户提供了一个免费的创作途径，可以快速将创意转化为视频片段。

根据微软官方博客介绍，这项功能目前已上线 Bing 手机应用，未来将扩展至 桌面端 Bing 以及 Copi lot 搜索平台。微软表示：“Bing 视频生成器体现了我们让 AI 视频创作变得全民可及的努力。我们相信，创造力应当轻松且人人可用，从而助力你的探索与表达。”

如何使用？

在当前阶段，用户可通过 Bing 手机 App 输入描述性的文本提示，即可生成 5 秒钟的短视频。现版本视频默认采用 9:16 竖屏比例，非常适合社交媒体使用。微软也透露，16:9 横屏格式将很快推出。

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用户每次最多可同时排队生成 三段视频，系统将依次处理。如果三个生成槽位已满，则需等待有空位后才能提交新的视频请求。

生成速度与次数限制

Bing 视频生成器提供两种视频生成速度：

标准模式 ：不限次数，可免费生成无限视频，但每条视频可能需要几个小时完成。

快速模式：几分钟内即可生成视频，但限制 10 次。超过后，将恢复为标准模式。

若不想等待标准模式的长时间生成，用户可以使用 微软积分（Microsoft Rewards） 兑换快速生成次数——每次快速生成需消耗 100 积分。可登录 Microsoft Rewards 官网 查看积分余额。

这一创新功能不仅拓展了 AI 在多媒体内容创作上的可能性，也让更多用户能够以更低门槛体验 AI 生成视频的魅力。对内容创作者、教育工作者乃至普通用户而言，Bing 视频生成器无疑是一款值得尝试的“AI 口袋工具”。

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