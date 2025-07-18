OpenAI发布ChatGPT Agent智能体：支持写代码、做PPT、分析金融

站长之家(ChinaZ.com) 7月18日 消息:今天凌晨，OpenAI临时举办直播活动，正式推出通用人工智能代理——ChatGPT智能体。这一全新智能体整合了Operator智能体的网页交互能力、“深入研究”（Deep Research）的互联网信息搜集能力，以及ChatGPT的对话能力，标志着ChatGPT从单一的问答机器人升级为能代表用户完成复杂多步骤任务的“内置计算机”。

据OpenAI介绍，ChatGPT智能体通过整合网页交互、数据搜索与多模态协作功能，依托三大核心模块显著提升效率:Operator智能体实现网页自动化操作，Deep Research功能整合多平台数据深度解析，优化后的GPT-4对话引擎支持自然语言多轮交互。这意味着，用户可通过该智能体完成从互联网搜索、API数据调用，到财务研究、幻灯片制作，甚至活动预定与行程规划等多样化任务。

在具体应用场景中，ChatGPT智能体展现出强大实力。代码生成方面，其内置的Codex模型可完成从Python脚本到金融量化模型的开发，快速生成包含数据清洗、模型训练和回测的完整代码及可视化报告。PPT制作领域，智能体通过调用网盘API获取素材，结合设计模板引擎，10分钟内即可生成15页包含数据可视化的专业演示文稿。金融分析上，它能够完成财务报表模型构建、杠杆收购方案设计等投行基础任务，分析逻辑涵盖DCF估值等专业方法。

然而，OpenAI也坦言，ChatGPT智能体仍存在技术局限。例如，复杂金融建模需人工验证，非英语文本解析准确率较低。此外，该技术还面临责任归属、算法偏见等伦理与监管风险。

关于用户权限与使用限制，ChatGPT智能体即日起向Pro、Plus和Team版用户开放，Enterprise和Education版用户将于7月获得使用权限。其中，Pro版用户每月可执行近乎无限的任务，其他付费用户每月可执行50次任务，额外使用量可通过灵活的积分额度选项获取。

展望未来，OpenAI计划于2025年底整合语音交互与3D建模功能，并增强长时记忆能力。这一智能体未来有望扩展至医疗、教育等领域，为更多行业带来智能化变革。

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