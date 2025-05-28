Salesforce 以 80 亿美元收购数据公司 Informatica

图源：官网截图

Salesforce 宣布以 80 亿美元（约合 575.82 亿人民币）的股票交易收购云数据管理公司 Informatica，这标志着其在强化 AI 和数据基础设施能力方面迈出了重要一步。

这一消息于本周二公布，距早期传闻已过去约一年。当时有关该收购的传闻一出，两家公司的股价都出现了下滑。彼时，Informatica 否认正寻求出售，但一年时间已足以让局势发生巨大变化。

根据交易条款，Salesforce 将以每股 25 美元现金收购 Informatica 的 A 类和 B-1 类普通股（并将根据其先前对 Informatica 的投资进行调整）。

Informatica 成立于 1993 年，目前在全球 100 多个国家拥有超过 5000 家客户。在发布消息时，该公司的市值约为 71 亿美元。

Salesforce 在新闻稿中表示，这项收购将有助于推进其 “智能代理（agentic AI）” 战略，通过增强数据基础设施和治理能力，使其 AI 代理能够“在现代企业环境中更加安全、负责任并具备规模化运作能力”。

Salesforce 首席执行官 Marc Benioff 在声明中表示：“我们将借此大力推动 Agentforce、Data Cloud、Tableau、MuleSoft 以及 Customer 360 的发展，使自主代理具备智能、上下文理解力和自信，能够在各类企业环境中采取行动。这是我们实现企业级 AI 安全、责任性和深度数据集成的重要一步。”

交易的起点可追溯到 2024 年 4 月，当时就有报道称 Salesforce 有意收购 Informatica，引发市场担忧，认为双方在战略上可能存在不匹配，或整合将面临困难，致使两家公司股价下跌。Informatica 随后还发布公开声明否认出售传闻，但如今这项交易已正式尘埃落定。

值得注意的是，这并非 Salesforce 过去一年中仅有的重大数据管理收购。去年 9 月，Salesforce 还以 19 亿美元现金收购了数据备份与恢复公司 Own Company。

当时，Salesforce 总经理 Steve Fisher 表示：“数据安全的重要性比较罕见，Own 拥有成熟的技术与产品，将增强我们为客户提供强大数据保护与管理解决方案的能力。”

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