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微软将 Wins11 的“智能应用控制”夸大宣传为“杀毒解决方案”

2025-05-27 09:18 · 稿源：站长之家

微软

用 AI 外衣重新包装的旧时安全概念？

微软几年前推出了“智能应用控制（Smart App Control）”，宣称这是为 Windows 用户提供的新一层基于 AI 的安全防护。而如今，这家软件巨头又将这一该功能宣传成“顶级 PC 杀毒解决方案”，尽管它的运作方式与传统杀毒软件完全不同。

智能应用控制（SAC）是 Windows 11 中的一项安全功能，只有在全新安装系统时才能按预期工作。根据微软最近的一篇文章，用户若升级并启用该功能，将可享受增强的安全性。然而，微软对此的说明模糊且有误导之嫌，可能适得其反。

微软表示，SAC 是 Windows 11 新版本中引入的一种全新防御层，与传统杀毒软件相比，它提供了不同的安全思路，并使用某种形式的 AI 技术来防范恶意行为。微软称 SAC 是“顶级 PC 杀毒解决方案”，但也补充说它是为了与杀毒软件协同工作，而不是取而代之，以提升用户的网络安全

网络安全，隐私

传统的杀毒工具采用的是反应式安全机制，即在系统中检测到恶意软件后才进行应对（但希望在系统被破坏前能识别出来）。而 SAC 则是主动防御，据称能在可疑应用程序造成损害或泄露用户数据之前就将其拦截。

微软解释称：“智能应用控制借助 AI 的力量，预测哪些应用在 Windows 11 中是安全的。”它的运行对系统性能影响较小，因为不像传统杀毒软件那样需要持续扫描文件。传统杀毒软件会“持续”扫描文件和进程，这会占用更多系统资源。

微软强调，SAC 是为了补充而非替代杀毒软件。换句话说，用户应同时使用两者，才能获得最全面的防护。尽管微软将 SAC 宣传为一项突破性创新，其实它的核心理念与 PC 用户 20 年前在 Windows XP 时代采用的一些安全措施十分相似。

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