报告显示：苹果仍是全球最有价值的品牌！

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息:近 20 年来，Kantar 每年都会发布《BrandZ全球较具价值品牌》榜单，该榜单结合财务数据与消费者认知指标，评选出全球 100 个较具价值的品牌。

在今年的榜单中，前 100 强品牌的总价值达到了创纪录的 10. 7 万亿美元，较去年增长了 29%。在这份榜单中，苹果再次蝉联榜首。

在失去榜首地位七年之后，苹果已连续四年稳居榜首。

该公司品牌价值达到 1. 3 万亿美元，比去年增长 28%。Kantar 指出，苹果的品牌价值占据全球百强品牌总值的 12%以上。

Kantar 表示，苹果美好体现了其品牌评估框架中的“三大要素”—— 有意义性（Meaningful）、差异性（Different） 和 突出性（Salient）。正是这些优势，帮助苹果即便在全球经济不确定与竞争激烈的环境中，依然保持强劲动能。

Kantar BrandZ 2025 排名亮点

AI，自然是关键词，人工智能在此次报告中也扮演了重要角色。

NVIDIA（英伟达） 凭借品牌价值同比增长 152%（为榜单中涨幅最 大），跃升至第 5 名。

OpenAI 的 ChatGPT 首 次上榜便位列 第 60 名，品牌价值为435 亿美元。

报告还大篇幅分析了 AI 如何重塑市场营销、产品开发、创意流程和媒体策略。

例如，报告特别提到 可口可乐（Coca-Cola）、利洁时（Reckitt） 和 百事公司（PepsiCo） 正在利用 AI 来加速从广告本地化到零食配方开发的各项流程。

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