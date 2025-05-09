英美达成关税贸易协议，但英方仍对大型科技公司征收数字税

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息:英国政府决定在与美国达成新的贸易协议后，维持其数字服务税不变。这一税款对在英国运营的大型科技公司的收入征收 2% 的税，影响范围波及亚马逊、谷歌和 Meta 等公司。

数字服务税受到了包括特朗普在内的美国官员的批评，他称该税是在“针对美国企业”。

尽管如此，英国在 2025 年 5 月 8 日的一份声明中确认了“维持该税”的决定。作为更广泛协议的一部分，两国将开始制定数字贸易框架。此次合作旨在减少英国公司进入美国市场的出口文书工作。

英国决定维持数字服务税反映了更广泛的全球趋势，目前已有 30 多个国家针对大型科技公司采取、或提议征收类似的税种。这些税种的结构和范围差异很大，不同司法管辖区的税率从 1.5% 到 7.5% 不等，这为跨国科技公司带来了复杂的合规环境。

尽管美国一直反对，但这种现象仍然蔓延，这表明各国越来越勇于挑战美国的经济利益 —— 这场僵局有着具体的经济风险：仅加拿大 3% 的数字服务税就可能使美国公司每年损失高达 23 亿美元，这也解释了为什么美国采取调查和报复性关税威胁。

欧洲官员一直坚称，无论公司来源如何，他们都会平等地实施监管，而美国则认为其中许多措施是故意针对美国公司的，这体现了塑造这场冲突的根本不同观点。

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