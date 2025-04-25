怎么关闭 iPhone 锁屏时的消息通知？

有时候，我们希望保护自己的隐私，无论是他人发来的微信、短信，还是常用购物软件的通知…… 如果别人拿走了你的手机，或者有人偷窥了你的屏幕，导致你的一些敏感内容被泄露 —— 大概谁都不希望这样。为了避免这种情况的发生，我们将在本指南中，讨论如何禁用 iPhone 锁屏上通知。

如何禁用 iPhone 锁屏时的消息通知？

如果您想让 iPhone 在锁屏的情况下，不显示任何通知或消息，可能需要选择隐藏通知内容或完全禁用通知。

下面一起来看看这两个选项的具体工作原理。

1、隐藏通知内容

这不会禁用通知本身，但会将内容保密 —— 当屏幕上出现消息时，您会收到通知，但您必须打开屏幕才能查看内容。

操作方法如下：

打开 iPhone 上的“设置”应用，转到“通知”。

点击“显示预览”。

从这里选择“永不”。

这样设置之后，iPhone 锁屏时，只能看到消息通知，而不会看到具体内容。这是一种安全且人性化的方法，因为这样我们就不会错过重要的通知了。

2、禁用应用程序通知

接下来再介绍下，如何禁用你不想收到的应用通知。

操作方法如下：

打开 iPhone 上的“设置”应用，转到“通知”。

下拉，找到你想要禁用消息通知的APP。

点击具体APP，转到“通知”，将其关闭“允许通知”即可。

这样，你就可以确保这些 APP 的通知不会打扰到你了。

以上，希望能帮到你！

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