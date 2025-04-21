苦等8年，任天堂Switch2终于要来了：画质、容量惊艳，但价格……

虽然存在争议，但鉴于玩家的期待和热情，预计上市初期还是会供不应求……

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:全球热门主机游戏 “任天堂 Switch” 的续作 “任天堂 Switch 2”（Switch 2）在历经 8 年等待后，终于要在 6 月 5 日全球发售了。上一代产品因规格稍逊于 PlayStation、Xbox 等厂商，不少玩家表示遗憾，不过，在新版本中，进行了 “配置全面升级”，预计将一雪前耻。

在这样的情况下，玩家们对此翘首以盼，但美中不足的是，随着性能提升，价格也变得更加昂贵了。特别是，受特朗普引发的全球关税风波影响，美国地区的预售已被推迟，在正式发售前夕，各种相关话题不断，备受关注。

在此之前的 2 日，任天堂举办了线上 Switch 2 直面会，公布了包括发售日期在内的 Switch 2 相关信息。最引人注目的当属大幅增大的屏幕 _ Switch 2 的显示屏尺寸为 7.9 英寸，比上一代 Switch 1 的 6.2 英寸大了许多，不过厚度仍为 13.9 毫米。

随着屏幕变大，分辨率也相应提升了。与上一代“在掌机模式下为 720p、60 帧，连接底座到电视上可达 1080p、60 帧”不同，Switch 2 在不同模式下最 高可支持 1080p、120 帧，以及 2160p（4K）、HDR、60 帧。熟悉原 Switch 1 画面的玩家们，对 Switch 2 能够运行 4K 游戏一事，可谓是欢呼雀跃。

此外，Switch 2 还引入了内置麦克风的语音识别和聊天功能；过去需要准确对准卡槽插入的 Joy-Con 手柄，现在改为磁吸式装卸；手柄平放在桌面上还能当作鼠标使用，这也让玩第 一人称射击（FPS）游戏或《文明》这类策略游戏变得比以前轻松许多。

与此同时，其内部存储空间从 32GB 提升到了 256GB —— 是 Switch 1 的 8 倍。底座支架比 Switch 1 更加稳固，原本仅在主机底部的 USB-C 充电接口，如今在顶部也新增了一个 —— 这意味着主机放在底座上也能充电了。

特别值得一提的是，Switch 2 支持向下兼容，可以运行 Switch 1 的游戏。对于 Switch 1 的主要游戏，购买 Switch 2 专用升级包后，就能以适配 Switch 2 规格的优化画质畅玩游戏。

与主机一同发售的还有任天堂的招牌游戏《马力欧卡丁车》系列新作《马力欧卡丁车：世界》，7 月将推出《大金刚：热带冻结》《超 级马力欧派对 :以前没有盛会》，下半年《塞尔达传说：王国之泪》也将登场。第三方游戏中，此前在 PC 和 PlayStation 等平台发售并广受全球魂类游戏粉丝好评的《艾尔登法环》格外引人注目。此外，《哈迪斯 2》《街头霸王 6》《无主之地 4》等游戏也已宣布将在 Switch 2 平台发售。

然而，价格成了问题。仅支持日本账号的日本专用版售价为 49，980 日元（约合 2590 元人民币），可在日本以外其他国家使用的多语言版售价则需 69，980 日元（约合 3626 元人民币）。这也是玩家们一直诟病的问题之一。

作为全球最 大市场的美国版情况更是雪上加霜，由于受到特朗普对等关税政策影响，除了原本公布的 449.99 美元售价外，预计还需额外支付 160 美元以上的“税费”。虽然任天堂最近将部分产能转移到了越南等地，但 Switch 的主要生产基地仍集中在中国。受价格争议影响，原定于 9 日开始的美国预售已被无限期推迟。

不过，尽管存在争议，由于玩家对 Switch 2 的期待值很高，预计产品上市初期会供不应求，购买难度较大。

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