DeepSeek-V3-0324版发布 代码生成能力大幅提升

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:3月24日，DeepSeek发布了其V3模型的更新版本，版本号为DeepSeek-V3-0324。这一版本的更新标志着AI编程领域迈出了重要的一步，被认为开启了AI编程的全民普惠时代。

此次更新的DeepSeek-V3模型在多个方面实现了显著提升。尽管其上下文长度仍保持在128k，但其代码生成能力有了质的飞跃。新的V3模型在生成前端代码的质量和审美上有了大幅提升，效果甚至能够接近Claude3.7。这一进步使得DeepSeek在AI编程领域更具竞争力，尤其是在生成复杂交互式应用方面。

DeepSeek-V3的另一个重要特点是其开源协议的调整。新的MIT开源协议允许商业用途的二次开发，这为开发者提供了更大的自由度和灵活性。此外，DeepSeek-V3在OpenRouter上的免费使用政策，使得更多开发者能够轻松尝试和使用这一强大的模型。

这一更新不仅提升了DeepSeek的技术水平，还推动了AI编程的普及。随着更多第三方平台接入DeepSeek-V3，AI编程的门槛将进一步降低，更多人将能够实现自己的创意和项目。DeepSeek-V3的发布，无疑是AI编程领域的一个重要里程碑，为开发者和企业提供了更多机会，也为AI技术的广泛应用奠定了坚实的基础。

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