雷军2025两会建议：建议优化新能源汽车号牌设计、颜色

站长之家（ChinaZ.com）3月4日 消息:在今年的两会期间，全国人大代表雷军针对汽车产业智能化发展提出了多项建议，旨在加快推进自动驾驶量产、发展智能网联新能源汽车产业生态以及优化新能源汽车号牌设计，为汽车产业的高质量发展贡献力量。

雷军指出，汽车产业已经迈入智能化的高级阶段，智能驾驶成为汽车工业的重要发展方向。欧美等发达国家正在积极推进自动驾驶量产和法律保障，我国也在加快相关技术的发展和应用。目前，我国L3级自动驾驶正在开展上路通行试点，L4级自动驾驶示范应用稳步推进，自动驾驶汽车量产已初具条件。为加强自动驾驶功能量产应用，培育和壮大新质生产力，雷军建议推进自动驾驶汽车大范围测试验证，加快量产商用进程;推动设立自动驾驶专属保险，加强安全使用宣传;加快出台自动驾驶相关法律法规，明确合法上路身份。

此外，雷军还关注到新能源汽车产业的快速发展。2024年我国新能源汽车产销量首次突破1000万辆，标志着我国新能源汽车迎来高质量发展的新阶段。然而，随着汽车产业电动化、智能化、网联化的加速融合，我国充电桩、车载硬件、辅助智能终端等产业领域仍存在一定的发展空间。为此，雷军建议推动充电设施互联互通，开展车载硬件技术协议标准化建设，鼓励车企开放智能生态，以构建统一的智能网联新能源汽车产业生态。

在新能源汽车号牌设计方面，雷军也提出了优化建议。随着年轻消费者数量的增多，用户对汽车外观与个性化功能的需求日益多元化。新能源汽车的绿色号牌在一定程度上制约了汽车产品的设计效果，现有汽车号牌也不具备智能化能力，难以满足日常出行和交通管理的智能化发展需求。因此，雷军建议重启号牌式样调研论证，拓展号牌智能化功能，并做好试点探索工作，以优化号牌颜色设计，满足用户多元化需求，推进汽车消费，增加经济活力。

雷军的这些建议旨在推动汽车产业智能化、网联化、电动化的发展，构建更加完善的产业生态，满足用户多元化需求，为汽车产业的高质量发展注入新的动力。

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