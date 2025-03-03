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韩国要“复刻”Deepseek？韩专家：万事俱备，只差GPU！

2025-03-03 16:29 · 稿源：站长之家

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“我们国家也有优秀的硕士、博士生，但如果他们没有操作 10000+ 块 GPU的经验，那连门槛都跨不过去，就垮掉了！”韩国民主研究院集体智慧中心主任朴泰雄如是主张道。

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:最近，朴泰雄出现在了共同创造世界的节目网络平台《大家的问题Q》中，并在以“AI 、韩国和我”为主题进行的讨论时发表了上述言论。

本次对话以朴泰雄主持的座谈形式进行，包括韩国共同民主党代表李在明、全国公正科学技术社会联盟共同代表河正宇、韩国科学技术研究院人工智能研究所所长吴惠妍等在内的代表与专家也参加了对话。

相关代表与专家讨论了“Deepseek冲击”以及“韩国GPU短缺”等问题。

李在明向专家们询问，“如果GPU够用，是否能够实现像Deepseek这样的创新？政府还需要做些什么？”

DeepSeek

河正宇表示，“Deepseek的母公司 High-Flyer 在 2021 年投资了 10，000 块 GPU ”、“目前拥有约 50，000 块 GPU，包括Nvidia的高性能H100 GPU”。

朴泰雄强调称，“这甚至大于我们能从全国收集到的同等性能的 GPU 数量”、“与Open AI不同，中国的 Deepseek 这次将大部分研究方法都开源了”，并指出，“在研究我国能否利用并改进此类（公开的研究）方法时，却发现我们 GPU 严重短缺”。

河正宇表示，“政府投入足够多的 GPU 预算来确保供应，这是实现创新的必要条件”、“ LG和Naver等公司已经基本准备好了Deepseek级别的大部分技术，但要想变得更智能，还需要更多的 GPU。”

朴泰雄解释说，“现代人工智能的性能会随着计算能力和学习数据的投入而不断提高，如果你规模跟不上，就没法谈论更多了。”他补充说，“这就是我们不得不谈论 GPU 问题的原因。”

当天，专家们也向李在明提出了关于政府 GPU 支持政策的建议。

吴惠妍强调说：“必须集中进行投资，但现在这些投资都分散了”、“在当下这个如同AI战争的情况下，必须积极向拥有卓越技术能力的研究团队、企业等民间团体进行投资。”

河正宇还表示，“若是政府要分配 30000 块 GPU，如果将其平均分配给 3000 家公司，每家分配 10 块的话，无疑是自寻死路”。他建议“政府必须充分利用规模效应，让这些GPU在物理上集中于同一地区。”

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