2024年胡润百富榜发布：字节跳动张一鸣成为中国首富

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:今日，胡润研究院发布《2024胡润百富榜》，本次共有1，094位个人财富50亿元人民币以上的企业家登上今年胡润百富榜，比去年减少12%（147位）。上榜企业家总财富21万亿元，比去年下降10%(2.4万亿)。千亿级企业家比去年减少4位，至26位。十亿美金企业家比去年减少142位，至753位。

其中，字节跳动41岁的张一鸣财富比去年增长1，050亿元，以3，500亿元第一次成为中国首富，他是过去26年来第18位中国首富，也是第一位“80后”白手起家的中国首富。凭借旗下的抖音、TikTok等短视频平台，张一鸣带领字节跳动成为全球最大的独角兽。

农夫山泉创始人70岁的钟睒睒财富去年下降1，100亿元，以3，400亿元让出坐了三年之久的首富位子，位列第二，腾讯53岁的马化腾财富比去年增长350亿元，以3，150亿元位列第三，主要因为腾讯在游戏、广告、云业务等方面的表现显著，推动了公司整体业绩的提升。

上榜企业家的平均年龄为61岁，比去年年长2岁。在地区分布上，北京以115位上榜企业家位列第一，上海以112位超越深圳位列第二。女企业家占比下降至23.5%，娃哈哈的宗馥莉成为中国女首富。

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