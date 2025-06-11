iOS26的这五大“新功能”，我在安卓机上已经用了好几年！

在今年的 WWDC 开发者大会上，苹果展示了 iOS 自 2013 年以来的初次重大改版，其中包括 iOS 26 的 Liquid Glass 液态玻璃设计和一系列 AI 功能。虽然苹果总是慢人一步，但一旦推出，往往以精致、优雅的姿态重新定义早已存在的概念。

不过，对于老 Android 用户来说，iOS 26 的很多“新功能”可能让人有种“似曾相识”的感觉。下面我们就来看看 iOS 26 的几大新特性，以及它们与 Android 系统的对比。

1. Call Screening（呼叫筛选） 与 Hold Assist（等待助手）

陌生号码，并实时转录来电内容；“等待助手”则能检测电话中的等待音乐，自动静音并在客服接通时提醒你。

听起来不错，但 Google 从 2018 年开始就在 Pixel 手机上推出了类似功能。Pixel 3 初次引入“呼叫筛选（Call Screen）”，能在电话响起前判断是否为骚扰电话并转录内容；2020 年的“为我等待（Hold for Me）”功能，则用 AI 自动帮你排队等待人工接入。

苹果的新版本加入了更高档的语音识别，但核心思路在 Android 上早就是“标配”。

2. 垃圾短信与电话识别

iOS 26 会自动将疑似垃圾短信归入“未知发件人”分类，默认静音且不通知，除非用户手动“解禁”。

而 Google 的 Messages 应用早在 2018 年就已经具备本地垃圾短信过滤功能，同时 Phone 应用还能自动识别并警告骚扰来电。更强的是，Pixel 手机已经能在通话中实时使用 AI 识别诈骗对话，这种“黑科技”堪称魔法。

苹果做得也不错，但 Android 早已将这套机制打磨得更加准确。

3. 实时翻译

iOS 26 引入了全系统级别的实时语音和文字翻译功能，支持 Messages、FaceTime 和通话，并可通过 AirPods 实时语音播报译文。

但早在 2021 年，Google 就在 Pixel 6 上推出了 Live Translate 功能，支持超过 20 种语言的离线翻译。而更早的 2017 年，初代 Pixel Buds 就能通过 Google Assistant 实现类似的实时翻译体验。

苹果做得更精致了，不过技术底层与 Android 多年前的方案如出一辙。

4. Visual Intelligence（视觉智能：圈选搜索）

iOS 26 允许用户在屏幕截图上圈出或涂画某个物品，即可启动跨应用搜索，比如识别一件社交平台上的外套或一张图片里的花瓶。

Android 用户可能马上就会联想到 “Circle to Search” 圈选搜索功能。这是 2024 年 1 月在 Pixel 手机上推出的新特性，用户只需圈选或点击屏幕上的某个元素，即可启动视觉搜索。

与苹果不同的是，Android 并不需要截图这个中间步骤，使用上更加直接。

5. Genmoji 与图像生成

苹果推出了 Genmoji：用户可将两个 emoji 合并，并搭配文本生成自定义贴纸。

而 Android 的 Gboard 早在 2020 年就推出了 Emoji Kitchen，支持超 10 万种预设组合。今年，Gboard 也整合了 Pixel Studio 的 AI 生成功能。虽然苹果版本更加灵活，但“混合 emoji 做贴纸”的创意 Android 多年前就已实现。

番外篇：“Liquid Glass” 视觉设计

苹果此次主打的视觉更新是 “Liquid Glass”，主打半透明图标与层叠式玻璃效果，看起来既前卫又熟悉。不少 Android 老用户瞬间联想到 2010 年代初的 GO Launcher、ADW 等主题启动器，当时就有类似图标包和拟物风界面。

进一步说，苹果此次的 Liquid Glass 背后设计理念其实与 Google 多年来推进的 Material Design 十分类似。苹果借助 VisionOS 的设计语言打造出“纯数字感却又充满生命”的界面；而谷歌从 2014 年起就以“材质设计”为核心理念，强调数字界面的物理拟真性。

Android 16 即将上线的 Material 3 Expressive 是该理念的比较新演进，结合个性化外观与动态动画，为交互界面赋予更真实的反馈感。

总结

这次在 iOS 26 中，苹果确实带来了不少“亮点功能”，但对于 Android 老用户来说，这些特性更多像是“熟悉老功能”的“苹果式精修版”。

随着 iOS 26 的 Liquid Glass 与 Android 16 的 Material 3 Expressive 相继登场，两个生态正在围绕同一个目标竞逐：打造一个“有生命感”的操作系统。

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