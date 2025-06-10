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苹果公布 Intel Mac 支持终止时间表，Rosetta 2 也将逐步淘汰

2025-06-10 09:48 · 稿源：站长之家

苹果公司，Apple，智能手机

苹果近日正式确认，对 Intel 架构 Mac 的支持即将画上句号，而 Rosetta 2 应用转换功能也将进入淘汰阶段。

在即将发布的 macOS Tahoe 系统中，仍然保留对部分 Intel Mac 的支持，但已经缩减至仅剩 2019 至 2020 年发布的四款机型。此前外界就推测这标志着 Intel Mac 支持即将结束，而现在可以明确的是：macOS Tahoe 将成为最后一个支持 Intel Mac 的 macOS 版本。从 macOS 27 开始，所有新版本系统都将仅支持 Apple Silicon 机型。

macOS Tahoe 安全更新将持续至 2028 年

苹果将为 macOS Tahoe 提供安全更新直至 2028 年秋季，即该版本被 macOS 27 取代后的两年。这也是 macOS 系统惯常的支持周期——主版本发布后的第 一年包含功能和安全更新，接下来的两年则限制于安全补丁，不再新增功能。

Rosetta 2 功能将被限制

苹果还计划逐步削减 Rosetta 2 的适用范围。Rosetta 是苹果在 Intel 过渡到 Apple Silicon 期间推出的Intel 到 Arm 应用转换技术，能让基于 Intel 架构的应用在 Apple Silicon 设备上运行。

在 macOS 26 和 27 中，Rosetta 2 仍将作为通用的应用转换工具存在。但此后，它将限制于运行某些特定类型的应用，主要是依赖 Intel 专属库、且开发者已停止维护的老旧游戏。

如果开发者希望他们的应用继续在后续版本的 macOS 上运行，就必须将应用迁移为 Apple Silicon 原生版本，或开发同时兼容两种架构的“通用应用”。

苹果在 2000 年代中期从 PowerPC 转向 Intel 时，也曾采用类似策略。最初的 Rosetta 技术曾在 Mac OS X 10.4、10.5 和 10.6 中提供支持，但在 2011 年发布的 10.7 中被完全移除，距首 款Intel Mac 推出约五年。

高价 Intel Mac 用户受到影响较大

虽然苹果停止对 Intel Mac 的支持是早晚的事，但某些机型的“被淘汰速度”比其他机型更快。尽管大部分 Intel Mac 在 2020 至 2021 年就被 Apple Silicon 机型替代，但苹果仍持续销售 2019 年的 Intel Mac Pro 和部分 2018 年的 Intel Mac mini 直至 2023 年。

这意味着，2023 年仍花高价购买 Mac Pro 的用户，最多也只获得 三个 macOS 主版本更新，以及五年安全更新；而 2018 年的 Mac mini 更惨，甚至无法升级到 macOS Tahoe——macOS 15 Sequoia 就是它的“终点”。

随着 macOS 向 Apple Silicon 全面转型，苹果显然在为打造更统一、更有效的生态系统做准备。这也标志着 Intel Mac 时代的彻底落幕。

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