苹果全新AirTag即将推出：将有这几点提升

站长之家（ChinaZ.com）6月9日 消息:近日，彭博社知名记者马克・古尔曼（Mark Gurman）在其《Power On》通讯中透露，传闻已久的苹果 AirTag2或已“基本准备就绪”，有望在近期与消费者见面。此前，古尔曼曾预测该产品将于2025年年中左右发布，而如今这一时间节点正逐步临近。

在通讯的问答环节中，古尔曼提到新款 AirTag 的筹备工作在过去几个月里一直在进行，但他同时表示，该产品的发布并不值得特别关注，在全球开发者大会（WWDC）上亮相也意义不大。尽管如此，关于 AirTag2的升级信息仍引发了广泛关注。

据多方传闻，AirTag2将配备苹果第二代超宽带芯片，其追踪范围有望比当前的 AirTag 增加多达三倍，这将为用户提供更广泛的追踪覆盖。此外，新款 AirTag 还将与苹果的 Vision Pro 及空间计算技术进行深度整合，进一步拓展其应用场景，满足用户在不同环境下的追踪需求。

在安全性方面，AirTag2也进行了升级。据悉，该产品将配备更具防拆卸功能的扬声器，以减少设备被用于跟踪等不当用途的可能性，保护用户的隐私安全。不过，古尔曼透露，在外观设计上，AirTag2预计不会有重大变化，仍将保持苹果一贯的简约风格。

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