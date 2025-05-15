华为将推出鸿蒙折叠电脑，爆料总结

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息:华为即将推出首 款鸿蒙折叠电脑，标志着其在PC领域迈出了重要一步。这款新品将于 2025 年 5 月 19 日14: 30 在华为nova14 系列及鸿蒙电脑新品发布会上正式亮相。

据官方预热信息和多方爆料，华为这款折叠电脑隶属于“非凡大师”（ULTIMATE DESIGN）系列，定位高端。其最 大亮点是采用一整块可折叠超大屏幕，内置大面积线性马达，可模拟键盘打字，提供沉浸式的输入体验。此外，设备搭载自研的麒麟X90 芯片，并运行最 新的HarmonyOS5 系统，支持键鼠共享、跨设备协同、应用接续、华为分享等功能，体现出强大的生态协同能力。

华为在折叠屏手机市场已取得显著成就， 2025 年第 一季度在中国市场的折叠屏手机出货量中占据76.6%的份额。 此次将折叠技术应用于PC领域，显示出其在硬件创新和生态整合方面的持续投入。与传统笔记本相比，折叠电脑在便携性和多功能性方面具有明显优势，预计将为用户带来全新的使用体验。

华为推出鸿蒙折叠电脑，不仅是对其技术实力的展示，也是对PC市场未来形态的探索。在全球PC市场增长放缓的背景下，创新成为驱动行业发展的关键。华为的这一举措，可能引领PC行业向更加多样化和智能化的方向发展。

随着发布会的临近，关于这款折叠电脑的更多细节将逐步揭晓。无论是产品本身的表现，还是其对行业的影响，都值得我们持续关注。

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