OpenAI 或将推出“使用ChatGPT登录”功能，支持第三方应用接入

OpenAI 在本周二发布的网页中透露，正在探索让用户使用 ChatGPT 账户登录第三方应用的可能性。目前，该公司正在收集开发者的兴趣反馈，以评估哪些应用可能愿意整合这项服务。

ChatGPT 正迅速成长为全球比较大的消费类应用之一，目前月活跃用户已达约 6 亿。为了进一步拓展其在消费市场的影响力，OpenAI 似乎有意进军更多领域，如 在线购物、社交媒体 和 个人设备 等。“使用 ChatGPT 登录”这一潜在功能，或将帮助 OpenAI 与苹果、谷歌、微软等巨头展开竞争，这些公司早已通过“快速登录”服务深入各种第三方应用的使用场景。

在本月早些时候，OpenAI 已在其开源终端 AI 编程工具 Codex CLI 中为开发者预览了“使用 ChatGPT 登录”体验。该功能允许开发者将自己的 ChatGPT 免费版、Plus 或 Pro 账户与 API 账户连接。OpenAI 还提供了登录奖励：Plus 用户可获得 5 美元 API 使用额度，Pro 用户则可获得 50 美元额度。

OpenAI 显然希望这一登录服务能够整合进各种规模的公司和产品中。在其开发者意向表单中，OpenAI 询问了合作方应用的用户规模，从每周不足 1000 名用户的小型公司，到超过 1 亿周活的大型平台均可填写。同时也询问了这些公司当前如何为 AI 功能定价，以及是否已经是 OpenAI API 的用户。

OpenAI 首席执行官 Sam Altman 曾在 2023 年表示，公司可能会在 2024 年探索“使用 OpenAI 登录”的功能。但现在看来，该功能已在 2025 年进入更为认真的开发阶段。目前尚不清楚这项登录功能将于何时正式上线，也不清楚已有多少公司计划接入。

OpenAI 尚未就此作出任何回应。

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