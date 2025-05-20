苹果高管：我们的AI聊天机器人，足以媲美ChatGPT版本！

在人工智能竞争日趋激烈的当下，苹果追赶步伐似乎正悄然加快。

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:根据彭博社报道，苹果正在内部测试自研聊天机器人，并在过去六个月中取得了“显著进展”，逐步缩小与 ChatGPT 之间的差距。

报道称，苹果AI负责人约翰·贾南德雷亚（John Giannandrea）最初对将 Siri 转型为类 ChatGPT 的智能聊天助手持保留态度，原因在于他对这类工具的实际价值存有疑虑。但尽管如此，苹果内部的声音正在发生转变。如今，部分高管正积极推动 Siri 转型，目标直指打造一个真正能够与 ChatGPT 竞争的 AI 助手。

更令人关注的是，据称苹果高管已对当前内部测试版本的聊天机器人给予了高度评价，认为其性能“已可与近期版本的 ChatGPT 相提并论”。

彭博社在报道中写道：

“尽管贾南德雷亚起初有所保留，但苹果内部一些高管如今正在推动将 Siri 打造成真正意义上的“ChatGPT竞争对手”。为此，公司已开始讨论让 Siri 具备从开放网络抓取并整合多源数据的能力。据员工透露，苹果目前内部测试的聊天机器人在过去六个月里取得了重大进展，某些高管甚至认为它已赶上了 ChatGPT 的最 新版本。”

不过，问题依然存 在—— 苹果能否维持这股研发势头？截至目前，苹果尚未发布任何由大型语言模型（LLM）驱动的 Siri 版本，也未整合基于自研模型的聊天式交互功能。眼看竞争对手持续推出新模型与功能，苹果若再无实质性进展，恐将进一步被甩在后头。

在这则报道下的热门评论中，一位网友提出质疑：“所谓‘媲美’，到底是和哪一版 ChatGPT 比？GPT-4o？GPT-3.5？OpenAI 可不是在原地踏步。”他还指出，苹果高管此前也曾宣称将在 iOS 18 中实现“个性化语境识别”、“屏幕内容感知”及“应用内操作”等功能，但这些承诺并未兑现，“我们还有理由继续相信他们的判断吗？也许，等他们真的交出成果再谈信心吧。”

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