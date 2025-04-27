IQ 过百的 AI 模型名单发布：ChatGPT、Deepseek等上榜

有说法称，美国 ChatGPT 开发公司 OpenAI 的人工智能（AI）模型 “o3” 的智商（IQ）突破了 130。中国 AI 模型 DeepSeek 的智商也超过了 100。虽然高智商不一定意味着实际拥有综合思维能力或智能，但有分析认为，这证明了这些 AI 模型在复杂推理、结构化思维和系统性分析工作中，有比人类更快速取得成果的可能性。

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:据 IT 行业 27 日消息，最近 TrackingAI.com 表示，OpenAI o3 在门萨智商测试中，拿下了高达 132 的 IQ 分。这项测试是一种在网上非官方测量智商的方法，主要评估视觉模式的识别能力。

o3 是一款专门用于推理能力的模型，被认为是特出秀的 AI 之一。当用户发出指令时，o3 会在回复前短暂停顿，“思考”相关提示并解释自己的推理过程。同时，o3 还能够理解图像，可以对图像进行放大或旋转等操作。此外，除了图像分析，它还能在浏览器内直接运行 Python 代码，并且可以对当前事件进行网络搜索。OpenAI 在去年 12 月公开了 o3，并于本月 16 日（当地时间）正式发布 —— ChatGPT 的付费用户可以使用 o3。

此外，谷歌的 “Gemini 2.5 Pro（Experimental）” 智商得分为 127 分。上个月推出的 Gemini 2.5 Pro 也是一款推理型模型。谷歌解释称：“它不仅能进行简单的分类和预测，还具备分析信息、得出逻辑结论、考虑上下文和语气，并基于信息做出决策的能力。”

OpenAI 在与 o3 同一天推出的 “o4-mini” 智商为 117 分。o4-mini 是一款追求价格、速度和性能之间平衡的模型。

美国 Anthropic 在今年 2 月推出的推理模型 “Claude 3.7 Sonnet Extended” 智商得分为 116 分。埃隆・马斯克（Elon Musk）的 xAI 公司的 “Grok-3 Sink” 智商为 110 分，中国的 “DeepSeek R1” 为 102 分，马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）的 Meta 公司的 “Llama 4 Maverick” 为 101 分。

智商超过 100 分的大多数 AI 模型都是推理型模型。尽管高智商不一定能完全反映 AI 的真正智能水平，但人们普遍认为，这表明 AI 在一定程度上具备了像人类一样逻辑地解决复杂问题的能力。也有分析指出，随着推理能力提升的 AI 出现，能够自主处理任务的 “AI 智能体（AI Agent）” 时代也越来越近了。

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