皮肤发烫且伴有发热症状，医护人员诊断后称无明显异常，ChatGPT 建议可能是 “血癌”……

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:一位 20 多岁的女性在医生诊断其为“一切正常”后，通过 AI 模型 ChatGPT 进行检测，得到“血癌”的回复，且最终证明 AI 才是对的 ……她的经历成为了热门话题。据《每日邮报》（Daily Mail）等外媒当地时间 24 日报道，27 岁的法国女性玛琳（Malin）从去年 1 月开始出现皮肤发烫、半夜发热的症状。

当时她的父亲离世不久，所以起初她认为这是由不安和失落导致的心理问题。然而，由于这些症状长时间反复出现，她决定去医院就诊。当时，医护人员根据所有检查结果判断一切正常，没有发现明显问题。玛琳想知道症状的确切原因，于是她把自己的感受输入正在使用的 ChatGPT，ChatGPT 回复说可能是血癌。

玛琳感到很震惊，但也不能完全相信。周围的人也建议她 “一定要找真正的医生进行诊断”。就这样，几个月后，玛琳开始遭受胸痛和慢性疲劳的折磨。最终她再次去医院做了检查，结果被诊断出患有 “霍奇金淋巴瘤”。

霍奇金淋巴瘤（HL）是恶性淋巴瘤的一种，而淋巴瘤是起源于淋巴造血系统的恶性治疗疾病，即一种血癌。这说明之前 ChatGPT 的判断是正确的。

玛琳透露，她在今年 3 月开始接受治疗疾病治疗。同时她也建议道：“当身体出现异常时，积极查明原因是很重要的。”