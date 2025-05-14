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强烈赛博未来感！小鹏全新P7官宣：大溜背、修长车头

2025-05-14 10:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息:近日，小鹏汽车正式预热其全新纯电轿跑车型E29（内部代号），该车作为P7i的继任者，在设计上进行了大刀阔斧的革新。

从整体风格来看，新车采用了GT轿跑的设计理念，拥有极为夸张的大溜背造型和修长的车头，既展现出古典美学韵味，又通过大量硬朗线条的运用，营造出强烈的赛博未来感。

大溜背的GT纯电轿跑！小鹏全新P7 官宣：棱角分明赛博感十足

在细节设计上，车头部分尤为引人注目。新车配备了贯穿式灯带，且灯带无任何断点，两侧为类似Y字形的光源设计，大灯组则采用横条状布局，位于贯穿灯带两侧下方。小鹏汽车的可发光Logo被巧妙地设置在前舱盖前端，进一步强化了品牌辨识度。

车身侧面，A柱几乎平直地向后延伸，与车顶接触后线条迅速下滑，形成独特的大溜背造型，这种设计在当下汽车市场中较为罕见。不过，也有观点认为，车辆后半部分线条相对柔和，尤其是C柱区域，与现款P7i设计相似，若能进一步强化与车头相呼应的赛博风格，或许能提升整车的视觉冲击力。

车尾部分，新车配备了电动升降尾翼，尾灯组样式与前灯相呼应，同样采用贯穿式灯带设计，尾门上还印有小鹏汽车的英文字母，彰显品牌特色。

大溜背的GT纯电轿跑！小鹏全新P7 官宣：棱角分明赛博感十足

目前，关于小鹏全新E29（P7继任者）的其他详细信息尚未全面公布。不过，据推测，该车长度或将达到5米级，轴距3米，定位于中大型纯电轿跑市场。预售价格预计围绕20万元展开，且将首次搭载小鹏自研的图灵AI芯片，采用视觉辅助驾驶方案。

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