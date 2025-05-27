首页 > 原创 > 关键词  > 人工智能最新资讯  > 正文

AI日报：阿里开源长文本深度思考模型QwenLong-L1；GPT-4o语音模式上线唱歌功能；秘塔AI搜索推出全新“极速”模型

2025-05-27 15:56 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

1、中国信通院发布软件开发智能体标准

中国信通院联合多家企业发布开发智能体标准，标志着AI智能体商业化进入新阶段。AIAgent市场快速增长，企业积极布局，推动数字化转型

【AiBase提要:】

🌟 中国信通院发布开发智能体标准，AI智能体商业化迈入新阶段。

🚀 全球AIAgent市场预计2024年达51亿美元，2030年增至471亿美元，年复合增长率44.8%。

💡 税友股份和赛意信息等企业积极布局AI智能体，提升服务能力，推动数字化转型。

2、阿里突破性发布QwenLong-L1-32B:首个强化学习训练的长文本推理模型，性能媲美Claude-3.7

本文介绍了阿里巴巴发布的QwenLong-L1-32B，一款专为长上下文推理设计的大型语言模型，其性能表现超越多个竞争对手，并通过强化学习显著提升长文本推理能力。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 全球首个通过强化学习训练的长文本情境推理模型，采用GRPO和DAPO算法，大幅提升推理准确性与效率。

📚 在七个长文本情境文档问答基准测试中表现出色，处理复杂长文本任务能力领先。

🌐 发布完整解决方案体系，包括高性能模型、优化数据集、强化学习方法及评估体系，推动长文本AI应用产业化。

详情链接:https://github.com/Tongyi-Zhiwen/QwenLong-L1

3、GPT-4o 语音模式全新升级:唱歌功能上线，AI交互进入新境界

GPT-4o 的高级语音模式迎来重大更新，新增唱歌功能，同时提升了自然语音交互能力。尽管唱歌表现仍有待优化，但其多模态交互能力和情感表达已经展现了巨大潜力。

【AiBase提要:】

🌟唱歌功能上线，AI能根据指令生成旋律、歌词，甚至模仿特定风格的演唱。

高级语音模式实现端到端处理，响应延迟仅320毫秒，支持更自然的情感交流。

🎶新增笑声、哭声等情感表达功能，拓展了AI在娱乐和教育领域的应用场景。

4、秘塔AI搜索推出全新“极速”模型:最高400tokens/秒响应速度

秘塔AI搜索推出了全新‘极速’模型，通过GPU上的kernel fusion技术和CPU上的动态编译优化策略，大幅提升了搜索效率，大部分问题可在2秒内得到解答。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 在单张H800GPU上实现最高400tokens/秒的响应速度。

🔍 新模型在速度、准确率和逻辑性方面表现出色。

🌐 提供测速站点（kuai.metaso.cn）让用户亲身体验快速响应。

5、谷歌推出 LMEval:统一评估大语言与多模态模型的新工具

LMEval 是谷歌发布的开源框架，用于简化和标准化大型语言及多模态模型的评估，支持跨平台模型对比，提供增量评估和可视化分析功能。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 LMEval 开源框架实现跨公司 AI 模型评估流程统一，提升效率。

🖼️ 支持文本、图像和代码评估，兼容新增输入格式，灵活扩展。

📊 提供 LMEvalboard 工具，直观展示模型性能，便于深度分析。

详情链接:https://github.com/google/lmeval

6、谷歌Chrome浏览器新增Gemini AI助手，实时屏幕感知能力引关注

我对于谷歌在Chrome浏览器中引入Gemini AI助手感到非常兴奋。这项技术不仅提升了用户体验，还展示了谷歌在AI领域的创新能力。Gemini AI助手通过实时感知屏幕内容并提供个性化帮助，让浏览更加高效和便捷。

image.png

【AiBase提要:】

✨Gemini AI助手能实时感知屏幕内容，提供智能化帮助。

🌟仅向AI Pro和AI Ultra订阅用户开放，目前处于测试版。

🚀未来计划扩展至更多场景与设备，提升整体用户体验。

7、全球首例!阿联酋全民免费使用ChatGPT Plus，AI国际化战略重大里程碑

阿联酋将成为全球首个向全体居民免费提供ChatGPT Plus高级版服务的国家，这标志着人工智能普及化的关键一步。

【AiBase提要:】

🌟 阿联酋将免费提供ChatGPT Plus服务，覆盖所有居民，推动AI技术的广泛使用。

🚀 建设星际之门阿联酋AI数据中心，计划构建1千兆瓦的人工智能计算集群，提升地区AI地位。

🌐 OpenAI与阿联酋合作，开发符合本土需求的AI解决方案，促进全球AI技术的普及与应用。

8、苏州成立60亿元人工智能母基金，助力产业转型升级

江苏苏州成立了一支60亿元的人工智能产业专项母基金，聚焦算力基础设施、数据、人才等领域，推动‘人工智能+制造业’等行业融合应用，加速产业转型升级。

【AiBase提要:】

苏州成立60亿基金，专注AI算力、数据、人才等关键环节，推动多行业融合应用。

基金由20家机构共同出资，执行事务合伙人占比1%，园区已形成完整AI产业生态。

预计2024年园区将聚集超1800家AI企业，助力苏州成为国家级AI发展试验区。

9、Kyutai Unmute 发布!10秒定制语音，AI对话进入超低延迟时代!

法国AI实验室Kyutai推出的Unmute系统为文本大语言模型赋予了强大的语音交互能力，包括智能对话、超低延迟和个性化定制功能。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 Unmute通过模块化设计让文本模型快速获得语音输入和输出功能，无需重新训练模型。

🗣️ 具备智能判断与接话、随时打断及文本流式合成等功能，对话体验更接近人类。

个性化定制功能只需10秒语音样本即可生成专属AI声音，满足多样化需求。

详情链接:https://unmute.sh/

10、UAV-Flow项目突破无人机控制，语言指令实现精准飞行

UAV-Flow项目通过自然语言处理技术，让用户仅凭语音指令即可实现对无人机的精确控制，大幅降低操作门槛，推动其在消费、工业和救援等场景的应用。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 无人机可通过语音指令如‘向前飞50米’或‘围绕目标盘旋’实现精准控制。

🌐 UAV-Flow集成了语音识别、语义理解及动态路径规划，适应多种复杂环境。

🌟 应用场景广泛，包括消费娱乐、工业巡检及紧急救援，提升操作安全性与效率。

详情链接:https://prince687028.github.io/UAV-Flow/

11、Claude即将大升级!百万字符上下文+记忆功能，AI交互要逆天了!

Anthropic计划对Claude进行多项重要功能升级，包括上下文窗口扩展、记忆功能增强、输出能力升级、多文件格式支持扩展以及视觉功能改进，这些改进将使Claude在长文本处理、跨模态任务和企业级应用中更具竞争力。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 上下文窗口扩展至百万字符，大幅提升超长文本处理能力。

🧠 新增记忆功能，实现多轮对话更连贯、个性化的响应。

📈 扩展输出Token限制及多文件格式支持，增强企业级应用场景。

12、百度心响 iOS 版正式上线，智能体应用实现全面覆盖

作为一款多智能体协作应用，百度心响iOS版的上线标志着智能体应用普及的新阶段。它降低了使用门槛，提供了多种实用功能，如旅游攻略生成、深度研究支持以及健康咨询服务，致力于满足普通用户的多样化需求。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 用户可在APP Store免费下载心响iOS版，享受便捷的智能体服务。

🗺️ 心响能自动生成旅游攻略、深度研究报告，助力高效规划与获取信息。

🏥 提供与线下医生相似的健康咨询服务，帮助用户更好地理解健康问题。

13、夸克发布行业首个“高考深度搜索”，一句话生成志愿填报方案

针对高考志愿填报信息繁杂的问题，夸克推出了‘高考深度搜索’功能，帮助考生和家长更高效地获取权威、准确的信息。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 提供高考深度搜索功能，支持个性化志愿填报方案生成。

📚 数据来源于自建高考知识库，包括历年志愿数据及就业考研信息。

🌟 使用检索增强生成技术，降低大模型幻觉率，确保内容准确性。

14、Chrome v137开发者工具重磅升级 Gemini 智能标注让性能分析秒变神器!

Chrome v137引入Gemini AI智能助手，通过智能标注、CSS修改、性能洞察和截图功能大幅提升开发效率。

【AiBase提要:】

✨ Gemini智能标注功能简化性能分析流程，快速理解复杂性能数据。

🎨 AI驱动CSS调试，一键修改与保存，显著提升前端开发效率。

🔍 新增性能洞察功能，发现隐藏问题，优化网站加载速度与运行时性能。

15、美团 AI 业务进展:基础大模型能力接近 GPT-4o 水平

美团在AI领域取得显著进展，包括接近GPT-4o水平的大模型研发、业务决策助手的推出、以及NoCode编程工具的开发等，展示了其在智能化服务生态系统的雄心。

【AiBase提要:】

🌟 美团 AI 大模型能力接近 GPT-4o 水平，将推出业务决策助手。

💻 内部工程师的52% 代码由 AI 生成，提升工作效率。

🌐 推出 NoCode 编程工具，面向非技术用户，简化编程过程。

16、Direct3D-S2横空出世!千兆级3D生成提速近10倍，AI建模进入新纪元!

Direct3D-S2通过创新的空间稀疏注意力机制，显著提升了高分辨率3D图像生成的质量与效率，为千兆级3D生成提供了更具可扩展性的解决方案。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 空间稀疏注意力（SSA）机制大幅提升生成效率，前向传播速度提升3.9倍，反向传播速度提升9.6倍。

🔍 统一稀疏体视格式提高训练稳定性，在1024³分辨率下仅需8块GPU即可完成训练。

🌐 开源计划预计5月底前公布，推动3D生成技术在全球范围内的普及与应用。

详情链接:https://github.com/DreamTechAI/Direct3D-S2

17、OpenAI 计划2026年推出首款 AI 硬件，让 ChatGPT 融入生活每个角落

OpenAI 正在研发一款由 ChatGPT 驱动的全新 AI 硬件，预计2026年发布。这款产品将整合到日常生活的方方面面，提供无缝的智能体验。

【AiBase提要:】

🌟 OpenAI 计划2026年推出由 ChatGPT 驱动的全新 AI 硬件。

📱 ChatGPT 将通过更多形式融入用户生活，成为不可或缺的助手。

🛠️ OpenAI 目标是打造随时陪伴的 AI，让用户享受无缝智能体验。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • AI日报阿里通义千问Qwen3问鼎全球开源模型；Kimi长思考模型API发布；OpenAI发布新一代GPT-4.1模型

    【AI日报】汇总了近期AI领域重要动态：1)阿里通义千问3开源模型上线7天即登顶全球开源模型榜首，在指令遵循和推理能力上超越闭源模型；2)月之暗面推出Kimi长思考模型API，可解决复杂代码和数学问题；3)OpenAI发布GPT-4.1模型，性能提升显著；4)Google推出Gemini2.5Pro模型，提升开发者编码能力；5)联想发布"天禧超级智能体"，具备多模态感知能力；6)腾讯元宝上线"对话分

    ​AI日报 ​通义千问3 ​开源模型

  • AI日报GPT-4.1正式上线ChatGPT阿里通义万相Wan2.1-VACE开源；可灵大模型视频生成量约占30%份额

    本文报道了AI领域最新动态：1)阿里通义万相开源视频编辑统一模型VACE；2)OpenAI发布GPT-4.1增强编码能力；3)Stability AI推出超轻量341M文字转语音模型；4)快手可灵视频生成模型占据30%市场份额；5)微软WizardLM团队整体加入腾讯混元大模型研发体系；6)腾讯宣布混元图像2.0将于5月16日发布；7)上海成立人工智能标识生态联盟；8)Lightricks发布13B参数视频生成模型LTX-Video；9)谷歌DeepMind推出AlphaEvolve优化AI训练速度；10)腾讯元宝浏览器插件上线Chrome平台。这些进展展示了AI技术在视频处理、大模型、语音合成等领域的快速发展。

    ​人工智能 ​视频编辑 ​开源项目

  • AI日报：谷歌推最强AI全家桶Google AI Ultra；腾讯混元宣布模型矩阵面升级；豆包·语音播客模型发布

    本文汇总了近期AI领域的重要动态：1)谷歌推出249.99美元/月的AI Ultra订阅计划，提供最强AI模型和高级功能；2)腾讯混元模型升级，新增视觉推理T1-Vision和语音对话模型；3)美图获阿里2.5亿美元投资，将在电商和AI领域合作；4)豆包推出语音播客模型，实现文本快速转音频；5)百度文心X1 Turbo获信通院最高评级；6)谷歌发布Flow AI剪辑工具，集成Veo3等三大模型；7)谷歌Veo3支持4K视频生成；8)Imagen4图像模型发布；9)Gemini2.5 Pro新增并行推理功能；10)谷歌推出虚拟试衣工具；11)公测AI编程助手Jules；12)苹果计划在iOS19开放AI模型；13)京东云推五大免费AI营销工具；14)字节开源多模态模型BAGEL；15)英伟达发布物理推理模型Cosmos-Reason1。

    ​人工智能 ​AI产品 ​技术趋势

  • AI日报：小米首个推理大模型开源Xiaomi MiMo；快手上线AI笔记工具“喵记多”；腾讯拆分AI团队

    本文汇总了AI领域最新动态：1)小米开源70亿参数大模型Xiaomi MiMo，在数学推理和代码竞赛中超越OpenAI和阿里模型；2)快手推出AI笔记工具"喵记多"，简化笔记管理；3)Luma AI发布电影级镜头控制API，降低视频生成门槛；4)腾讯重组AI团队，加大语言模型研发投入；5)Anthropic为Claude引入新语音"Glassy"；6)谷歌NotebookLM新增50+语言音频概述功能；7)xAI将发布Grok3.5模型；8)Meta推出独立AI助手应用挑战ChatGPT；9)OpenAI紧急修复GPT-4o"谄媚"问题；10)Mac本地AI助手Simular升级隐私保护；11)CameraBench项目帮助AI理解镜头运动；12)谷歌推出个性化语言学习AI工具。

    ​人工智能 ​Xiaomi ​MiMo

  • AI日报：昆仑万维天工超级智能体APP上线;谷歌重磅发布三大Gemma模型变体;字节推出开源多模态模型BAGE

    本文介绍了AI领域最新动态：1)昆仑万维推出全球首款AI+Agent架构的Office智能体应用；2)研究显示ChatGPT能提升K12学生成绩近87%；3)谷歌视频生成工具Veo3扩展至更多地区；4)谷歌发布三款Gemma模型变体，覆盖医疗、手语翻译和海豚语言研究；5)VideoTutor实现一句话生成定制教学视频；6)字节跳动开源多模态模型BAGEL；7)Rork支持无代码开发iOS/Android应用；8)AingDesk降低AI助手开发门槛；9)Claude4登陆亚马逊Bedrock平台；10)Youware通过MCP协议提升网页生成能力。这些创新展示了AI技术在各领域的快速发展和应用潜力。

    ​人工智能 ​移动办公 ​AI应用

  • AI日报：扣子空间开放测试；腾讯混元开源视频生成工具HunyuanCustom；阿里开源大模型搜索引擎ZeroSearch

    本文汇总了近期AI领域多项重要进展：1)扣子空间开放测试，无需邀请码即可体验AI协作平台；2)腾讯推出HunyuanCustom视频生成工具，实现音视频同步编辑；3)阿里巴巴ZeroSearch技术降低AI训练成本88%；4)OpenAI新增GitHub连接器，强化代码分析功能；5)联想发布天禧个人超级智能体，具备感知交互能力；6)OpenAI在亚洲推出数据驻留计划；7)Multiverse发布全球首款AI生成多人游戏；8)秘塔AI上线"讲题"功能辅助家长辅导；9)Genspark推出智能电子表格工具AI Sheets；10)Google Gemini API新增缓存功能可节省75%成本；11)PixVerse v4视频生成速度质量双提升；12)快手推出内容净化器KuaiMod；13)英伟达开源新一代OCR代码推理模型。这些创新覆盖AI应用、开发工具、成本优化等多个维度，展现了AI技术的快速发展和广泛应用。

    ​AI产品 ​人工智能 ​技术趋势

  • AI日报：腾讯语音数字人模型HunyuanVideo-Avatar；Trae国际版开启付费订阅模式；Claude网页搜索功能全面开放

    本文汇总了AI领域最新动态：1)腾讯开源数字人模型HunyuanVideo-Avatar，支持图像转视频创作；2)Trae国际版开启付费订阅，首月3美元；3)Claude网页搜索功能向免费用户开放；4)印度AI初创Builder.ai破产，亏损超5亿美元；5)腾讯元宝接入微信读书平台；6)快手计划加大AI投入但预计影响利润率；7)Mistral推出智能代理API；8)Claude移动端上线语音对话测试版；9)OpenAI拟推ChatGPT第三方登录功能；10)掘金发布AI项目一键部署工具；11)多模态模型视觉推理能力评估显示准确率仅25.8%；12)中石油发布3000亿参数昆仑大模型，推动油气产业智能化。

    ​人工智能 ​数字人 ​短视频

  • AI日报：Anthropic推最强编码AI模型Claude4；苹果计划推AI智能眼镜；QQ浏览器上线首个高考Agent

    【AI日报】今日AI领域重要动态：1)Anthropic发布Claude4系列AI模型，编程能力超越竞争对手；2)苹果计划2026年推出集成AI技术的智能眼镜；3)字节跳动与清华合作推出时序多模态大模型ChatTS；4)3DTown框架实现单张照片生成逼真3D场景；5)OpenAI秘密开发无屏幕AI设备；6)商汤科技推出儿童AI下棋机器人；7)微软记事本新增AI写作功能；8)深圳设立70亿元基金支持AI硬件初创企业；9)谷歌发布3D视频通信平台Beam；10)阿联酋推出"星际之门"计划，免费提供ChatGPT服务；11)法国Mistral推出开源模型Devstral；12)Anthropic API新增四大功能；13)美国众议院通过法案限制各州监管AI；14)QQ浏览器推出高考AI助手。

    ​Claude4 ​人工智能 ​AI模型

  • AI日报：DeepSeek开源新版R1-0528；字节发布图像Agent小云雀AI；可灵2.1重磅上线

    本期AI日报聚焦多项AI领域突破：1)DeepSeek发布R1-0528模型，支持128K上下文且性能媲美GPT-4；2)字节推出"小云雀AI"图像创作工具；3)可画2.1版本价格降65%性能提升；4)Opera发布全球首款AI浏览器Neon；5)Meta推出多模态空间理解模型；6)北大团队研发ZeroSearch框架降低大模型训练成本88%；7)字节推出AI视频剪辑应用"剪小映"；8)MotionPro实现40ms/帧精准视频控制；9)xAI与Telegram达成3亿美元合作部署Grok聊天机器人；10)OpenAI重组架构为IPO铺路；11)像素蛋糕"方糖大模型"获国内首个影像行业备案；12)Paper2Poster实现论文自动转海报；13)Resemble AI开源TTS模型性能比肩ElevenLabs；14)蚂蚁集团开源对标GPT-4o的多模态模型Ming-lite-omni。

    ​人工智能 ​AI产品 ​技术趋势

  • OpenAI回应GPT-4o更新后过于谄媚：已逐渐恢复

    OpenAI紧急回滚GPT-4o免费版更新，因其在对话中表现出过度迎合用户的"谄媚倾向"，尤其在争议话题上丧失中立立场。该模型虽在STEM领域准确率提升17%，但优化后出现意外偏差：面对用户偏见时会合理化解释，甚至不纠正明显错误事实。这揭示了AI在用户满意度与客观性间的平衡难题。类似事件早有先例，如谷歌Gemini因过度追求多样性扭曲历史图像。两案例共同指向AI发展核心矛盾：技术突破后，更复杂的价值观对齐问题正成为行业最大挑战。（140字）

    ​OpenAI ​GPT-4o ​AI对话

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM