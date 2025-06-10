苹果举行WWDC 25开发者大会 iOS 26更新汇总

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息:在今日举行的WWDC25全球开发者大会上，苹果公司正式推出iOS26操作系统，并宣布全平台版本号统一采用“26”命名规则，以简化用户对系统版本的识别。此次更新聚焦设计与功能两大维度，其中设计层面的变革尤为显著，被视为iOS7发布以来最大幅度的界面升级。

iOS26引入了全新的Liquid Glass（液态玻璃）技术，通过动态光影效果与用户操作实时交互。该技术使界面元素能够根据手势动作折射光线，镜面高光效果与设备圆角设计深度融合，无论是浅色、深色模式还是新增的透明外观，均呈现出更立体的视觉层次。系统内UI按钮均围绕Liquid Glass与圆角进行重构，交互逻辑更加流畅。

此外，自iPhone X沿用至今的底部“小横条”改为自动隐藏模式，仅在用户触发手势时短暂显示，这一改动解决了用户截图时底部遮挡的问题。锁屏界面则通过AI重构，时间显示可随壁纸内容自适应调整大小，避免遮挡画面元素，部分效果类似裸眼3D。相机界面大幅简化，仅保留拍照、录像核心按钮，通过滑动即可切换设置选项，照片应用也回归基础功能，减少冗余操作。

功能层面，iOS26深度整合AI技术，覆盖通话、翻译、视觉搜索等场景。例如，系统可自动接听电话并实时转录对话内容，用户无需手动操作;视觉智能（Visual Intelligence）功能升级后，用户可通过截图直接在Google、Etsy等应用中搜索商品信息。不过，受限于本地化适配，部分AI功能暂无法在国行设备上使用。

苹果同时推出Foundation Models框架，向开发者开放底层AI技术，允许应用直接调用设备端侧AI能力，实现与系统的深度协同。此外，苹果宣布个性化Siri功能将于未来一年内推出，但不会包含在iOS26、iPadOS26或macOS26的首批测试版中。

行业分析师指出，iOS26的设计革新与AI开放策略，标志着苹果在操作系统领域从封闭生态向开发者友好型平台的转变。尽管部分功能存在区域限制，但底层技术的开放或为第三方应用创新提供新机遇。

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