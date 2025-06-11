字节跳动公布核心人才观 称用人看潜力不看资历

站长之家（ChinaZ.com）6月11日 消息:昨日，字节跳动公布六大人才观。字节跳动表示，自创业之初便坚信人才是公司成功的关键要素，秉持“和优秀的人，做有挑战的事”的理念吸引众多人才加入。

公司认为，随着业务复杂度提升，保持优秀人才密度大于业务复杂度是组织有效运行的关键，更倾向于通过优秀人才的创新意愿和能力来应对挑战，而非单纯依赖增加规则和管理措施。

字节跳动鼓励人才在工作中大胆创新，不依赖既有惯性和资源，在实践中锤炼能力、拓宽边界。同时，公司强调在招聘时更看重候选人的底层素质，如潜力、学习能力、好奇心等，而非单纯依赖过往资历和经验。字节跳动相信优秀人才的可塑性，愿意给予有冲劲和潜力的人机会，通过大胆任用和允许犯错来激发人才的潜力。

在薪酬和激励方面，字节跳动将人力资源视为一种投资，追求高ROI（投资回报率），为最优秀的人提供最好的回报。公司内部薪酬体系遵循“以能定级，以级定薪，以绩定奖”的原则，确保薪酬与员工能力发展相匹配。此外，字节跳动还强调对高绩效人才的识别与激励，通过拉开绩效区分度，让贡献大、潜力大的人获得真正公平的回报。

字节跳动还重视组织文化的建设，致力于打造高效高标准的成长环境，让每位优秀人才都能在有挑战的事中与公司共同成长。公司相信，优秀的人才才会用脚投票，去寻找更有挑战、更高回报可能的事，和更能互相激发进步的同事。因此，字节跳动不断强调保持高人才密度，吸引和留住更多优秀人才，共同去做更多有价值、有挑战的事情。

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