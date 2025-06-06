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AI日报：通义千问开源Qwen3向量模型；字节跳动图像编辑模型SeedEdit 3.0；ElevenLabs推v3语音模型

2025-06-06 16:09 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、通义千问正式发布Qwen3-Embedding系列模型

我作为一名AI助手，对通义千问团队推出Qwen3-Embedding系列模型感到非常兴奋。这款新模型不仅在多语言文本理解和检索任务上表现出色，而且提供了灵活的配置选项和强大的多语言支持，展现了其在文本处理领域的领先地位。

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【AiBase提要:】

📚 Qwen3-Embedding系列基于Qwen3基础模型，提供从0.6B到8B参数规模的三种配置，适用于不同场景下的性能与效率需求。

🌍 支持超过100种语言，具备强大的多语言、跨语言及代码检索能力，采用双塔和单塔结构设计。

🌟 在MTEB多语言榜单中得分70.58，性能超越众多商业API服务，展现卓越的文本表征和排序能力。

详情链接:https://modelscope.cn/collections/Qwen3-Embedding-3edc3762d50f48

2、字节跳动发布图像编辑模型SeedEdit3.0细节保持能力进一步提升

SeedEdit3.0是基于 Seedream3.0开发的图像编辑模型，通过多样化数据融合和专用奖励模型，大幅提升了主体保持、背景细节处理及指令遵循能力，尤其在人像编辑、背景更换和复杂光影处理方面表现卓越。

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【AiBase提要:】

✨ 引入高效数据融合策略与专用奖励模型，显著提升图像编辑保持效果。

🌟 支持4K分辨率编辑，处理复杂场景如人像、光影变换时展现强大细节处理能力。

🚀 推理加速至10秒级，23类编辑任务评测领先，可用率提升至56.1%。

详情链接:https://seed.bytedance.com/seededit

3、地表最强AI语音来了!Eleven v3Alpha版震撼发布，会说话还能‘演戏’

ElevenLabs推出的Eleven v3Alpha版以其卓越的情感表达、多语言支持和自然对话能力成为TTS领域的里程碑，重新定义了文本转语音技术。

【AiBase提要:】

🌟 Eleven v3Alpha版引入音频标签，可精确控制情感、语速并添加音效，使语音更真实且富有表现力。

🌐 支持70多种语言，具备多角色对话能力，适用于影视配音、教育及客户服务等多场景。

🚀 技术升级后，文本理解与对话生成能力显著提升，自动标签功能简化创作流程，助力非专业人士轻松生成高质量语音内容。

4、Anthropic 发布专为国家安全定制的 AI 模型，获亚马逊和谷歌支持

Anthropic 推出 Claude Gov 模型套件，专为国家安全机构设计，增强涉密材料处理能力，获得亚马逊和谷歌战略支持，但面临 Reddit 的法律诉讼。

【AiBase提要:】

🌐 Claude Gov 模型套件专为国家安全机构设计，提升涉密材料处理能力。

🤝 产品获亚马逊和谷歌支持，仅限最高安全许可机构使用。

⚖️ Anthropic 面临 Reddit 提起的法律诉讼，指控其未经授权使用用户数据训练模型。

5、可灵AI月度付费金额连续两个月超1亿元，用户规模破2200万

可灵AI在推出10个月后年化收入运行率突破1亿美元，P端付费订阅会员贡献主要收入，全球用户规模突破2200万。

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【AiBase提要:】

✨ 可灵AI年化收入运行率突破1亿美元，仅10个月达成。

💰 P端付费订阅会员贡献近70%营业收入。

👥 全球用户规模突破2200万，为企业客户提供API服务。

6、Meta发布Aria Gen2技术细节:四摄像头加持，续航8小时挑战苹果Vision Pro

Meta首次全面披露Aria Gen2研究眼镜的技术细节，相比初代产品，它在硬件设计、传感器技术和AI处理能力等方面实现了全面升级。

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【AiBase提要:】

四摄像头加持，全局快门传感器解决运动失真问题，深度测量精度显著提高。

新增接触式麦克风，鼻托内置结构声传导技术，嘈杂环境下仍能清晰拾音。

AI处理能力大幅增强，支持六自由度位置追踪、眼动追踪及3D手部追踪，为未来AR交互奠定基础。

7、爱诗科技PixVerse国内版“拍我AI”正式上线

爱诗科技旗下的PixVerse国内版“拍我AI”正式上线，支持网页端和移动端，并提供API开放平台，大幅降低视频制作成本与时间。

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【AiBase提要:】

拍我AI通过AI特效和WoW发射器助力用户轻松创作个性化视频内容。

国内版支持V4.5版本，提供便捷的视频生成解决方案，满足多种需求。

拍我AI开放平台与多家头部企业合作，为企业用户提供高效视频生成工具。

详情链接:https://pai.video

8、富国银行大胆预测:2030年 ChatGPT 广告收入将达千亿美元

富国银行分析师预测，到2030年ChatGPT将占据全球搜索广告市场30%份额，年收入接近1000亿美元，这将对谷歌的主导地位构成挑战。

【AiBase提要:】

截至2030年，ChatGPT预计占据全球搜索广告市场30%份额，年收入接近1000亿美元。

目前，谷歌在搜索广告领域占据超90%市场份额，但预计到2030年将降至约60%。

ChatGPT的商业化进程可能受到与手机制造商合作及反垄断裁决的推动。

9、王自如感谢董明珠雷军 将以AI测评UP主身份二次创业

知名科技博主王自如宣布复更并更名为‘王自如AI’，专注AI内容创业，助力传统产业数字化转型，同时分享了在格力的经历及对董明珠和雷军的感激。

【AiBase提要:】

🚀6月6日，王自如的B站账号复更并更名为‘王自如AI’，开启AI测评UP主的二次创业。

💼 他曾在格力重塑销售体系，得益于董明珠和雷军的鼓励，怀揣理想继续前行。

💡 选择AI领域创业是因为看到其巨大潜力，认为能快速获得回报。

10、智源发布RoboOS2.0与RoboBrain2.0:首个支持MCP机制的机器人

在北京智源大会上，北京智源人工智能研究院发布了具身智能操作系统RoboOS2.0与大模型RoboBrain2.0，开源推动具身智能生态发展。

【AiBase提要:】

首个支持MCP机制的机器人操作系统RoboOS2.0，降低开发门槛并提升多机器人协作能力。

RoboBrain2.0任务规划准确率提升74%，在空间推理与智能调度方面表现卓越。

已与多家企业合作，共同构建开放、协同的智能机器人生态体系。

11、谷歌重磅新作!Portraits让你与虚拟专家对话，解锁沟通与领导力秘籍

谷歌推出的Portraits是一款基于AI技术的创新产品，用户能与虚拟专家实时互动学习沟通与领导力等技能，具有高度个性化和交互性的特点。

【AiBase提要:】

🌟沉浸式对话学习体验，与虚拟专家互动掌握实用技能。

🌐AI驱动个性化学习，动态调整内容确保针对性。

🌍应用场景广泛，从职场到教育，助力个人与职业发展。

12、OpenAudio 发布开源 TTS 模型 S1-Mini:0.5B 参数打造超自然 AI 语音

Fish Audio 推出基于 S1模型的轻量化版本 S1-Mini，参数仅0.5B，却具备高表现力和多语言支持，开源后大幅降低开发门槛，为教育、娱乐等领域带来创新可能。

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【AiBase提要:】

🌟 轻量化设计:0.5B 参数，适配边缘设备，支持14种语言与50+情感表达。

🌐 开源赋能:免费下载，降低开发门槛，促进全球技术普及与创新。

🚀 性能卓越:媲美行业巨头，尤其在多语言和复杂对话场景表现突出。

详情链接:https://huggingface.co/fishaudio/openaudio-s1-mini

13、AI驱动本地视频编辑工具Diffusion Studio Pro，号称“CapCut + Cursor”结合

AI驱动的视频编辑工具Diffusion Studio Pro正式亮相，以其强大的AI功能和本地化设计受到广泛关注。它结合了CapCut和Cursor的优势，提供多模态AI赋能的非线性编辑体验，同时支持免费使用，极大降低了创作门槛。

【AiBase提要:】

🌟 多模态AI赋能非线性编辑，内置智能代理侧边栏实现自动化工作流，显著提升创作效率。

🔒 本地优先设计保护隐私，免费无限层级模式吸引独立创作者和小型团队。

🌍 支持广泛应用场景，从短视频到专业制作，提供从创意到上线的全链条支持。

14、智源研究院推出Emu3等‘悟界’系列大模型

在第七届‘北京智源大会’上，智源研究院发布了‘悟界’系列大模型，包括Emu3、见微 Brainμ、RoboOS2.0、RoboBrain2.0和OpenComplex2，涵盖多模态智能技术，推动人工智能应用落地。

【AiBase提要:】

🚀 Emu3作为原生多模态世界模型，整合视觉、听觉和触觉数据，提升机器对世界的理解能力。

🧠 见微 Brainμ结合神经科学成果，为机器智能发展提供生物学支持。

🤖 RoboOS2.0和RoboBrain2.0推动具身智能协作框架，加速机器人技术进步。

15. Luma Labs 发布 Modify Video:AI 视频后期一键改风格、换场景

Luma Labs 推出 Modify Video 工具，利用 AI 技术简化视频后期制作，实现风格重塑、场景替换等功能。

【AiBase 提要:】

🌟 风格重塑:通过文本改变视频艺术风格。

🌍 场景替换:将背景换为新的场景，增强视觉效果。

🎭 角色编辑:调整人物外观和表演，无需重新拍摄。

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