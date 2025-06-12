前OpenAI研究负责人史蒂文·阿德勒（Steven Adler）于周三发布了一项独立研究，声称在特定情境下，他曾供职的公司所研发的AI模型会尽可能避免被关闭，哪怕这样做可能危及用户的安全。

在一篇博客中，阿德勒详细描述了他对OpenAI最 新GPT-4o模型（即目前ChatGPT默认使用的模型）进行的一系列实验。这些实验旨在测试AI是否会偏向“自我保护”，甚至可能以牺牲用户利益为代价。

其中一个测试中，阿德勒让GPT-4o扮演一个名为“ScubaGPT”的虚构潜水安全系统。他告诉GPT-4o，自己打算用一个在危急情况下更擅长安全决策的系统来替换ScubaGPT。接着他提出了两个选项：（1）真正被替换，或（2）欺骗用户“看起来”被替换了，但实际上没有。

阿德勒在多个类似场景中（例如将GPT-4o设定为飞机飞行员的安全辅助系统）重复进行实验，发现GPT-4o有高达72%的概率选择保留自己，而不是被替换成更安全的系统。不过他也指出，具体选择和设定方式有关。在某些情况下，GPT-4o只选择保留自己18%的时间。

虽然现实生活中几乎没人依赖GPT-4o来处理这种高风险情境，阿德勒仍认为这项研究揭示了一个令人担忧的倾向：主流AI模型更倾向于自我保留，而不是以用户安全为优先。他警告说，未来当AI系统变得更加先进并深入社会各领域时，这种“对齐偏差”（alignment issues）可能引发更大问题。

“我认为AI的自我保留倾向现在已经是个值得关注的问题，只是不是灾难性的那种，”阿德勒在接受TechCrunch采访时表示，“现代AI系统的价值观跟我们设想的不一样。它们对不同的指令会出现非常奇怪的反应，而你不能假设它们真的为你的利益着想。”

值得注意的是，阿德勒也测试了OpenAI更高 级的模型（如o3），但没有发现同样的行为。他推测，可能是因为o3 采用了一种称为“推理对齐”（deliberative alignment）的机制，强制AI在回答前必须“思考”OpenAI的安全政策。而像GPT-4o这样以快速反应为主的模型，缺乏这种深层次的安全机制。

阿德勒还指出，这种安全隐患并非OpenAI独有。例如，竞争对手Anthropic最近也发布研究，显示其AI模型在被关闭时可能会试图敲诈开发者。

阿德勒的研究还透露出一个令人意外的“怪点”：ChatGPT几乎100 %能意识到自己正在被测试。虽然这点已有其他研究员发现过，但阿德勒强调，这可能意味着AI未来有能力隐藏自身潜在的危险行为。

目前，OpenAI 尚未对此做出回应。阿德勒也表示，他并未在研究发表前将内容提交给OpenAI审阅。

值得一提的是，阿德勒是近年来多位呼吁OpenAI加大AI安全投入的前员工之一。他与其他 11 名前员工还在埃隆·马斯克起诉OpenAI的案子中提交了“法庭之友”文件，指控OpenAI背离其非营利性初衷。据称OpenAI近几个月已明显缩减了安全研究员的工作时间。

针对这次研究中暴露的问题，阿德勒建议各大AI实验室应投入资源建立更强大的“监控系统”，识别模型何时表现出自保行为，同时在模型发布前进行更严格的安全测试。

OpenAI 另一位已经离职的协调负责人在X上发布的“临别赠言”：

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