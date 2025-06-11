点击已死？“AI引用”才是流量未来，SEO正在被SAO、AEO取代

网站访问量已不再重要？AI引用你的频率和语境，才是新时代的流量。现在，是需要系统性做 AI 品牌分析的时候了……

苹果高档副总裁埃迪·库伊（Eddy Cue）在去年 12 月 7 日的谷歌垄断案庭审中作出了一番震撼发言：“上个月，Safari 的搜索量初次出现下降。这是 22 年来初次。”他坦言这件事让他“夜不能寐”。这位在科技行业打拼超过 30 年的老将，道出了一个时代正在剧变的危机。

他的判断也非常清晰：“在 AI 出现之前，我们觉得谷歌是无可替代的仅有选项。但现在，新的入局者正在以不同的方式解决问题，且潜力更大。”

搜索“将死”的三个信号

1. 谷歌 AI 模式带来“无法追踪”的流量

谷歌新上线的 AI 模式让营销者措手不及：在这个模式下产生的点击不会出现在 Search Console 中，分析工具也只能将其归类为“直接”或“未知”。

据 Search Engine Land 报道，这些链接默认使用 noreferrer 属性，彻底屏蔽了推荐来源。

这不是技术故障，而是谷歌有意为之。Amsive 的 SEO 战略副总裁 Lily Ray 将其称为“Not Provided 2.0”，指出：“谷歌不想让外界知道 AI 模式实际为外部网站带来了多少的流量。”

2. 点击率下滑30%，AI引用变得至关重要

根据 BrightEdge 数据显示，自从 AI 概览功能上线以来，点击率下降了30%，但搜索曝光量反而上升了49%。这意味着，用户开始直接从 AI 结果中获取信息，根本不需要点击链接了。

更关键的是，AI 在生成答案时引用的是多个来源，不再局限于搜索排名靠前的页面。即使你的内容排在第 100 名，只要得到了 AI 的“信任”，也很有可能会被引用。传统SEO“排在首页才有流量”的逻辑被彻底颠覆。

3. 拒绝爬虫的公司开始“反向开放”

变化最剧烈的是企业自身策略的转变。《华尔街日报》报道，Intuit 旗下 Mailchimp 的营销总监 Ellen Mamedov 表示：“随着 AI 聊天工具使用量的上升，网站访问量在下降。”她因此调整网站结构，以便让 AI 爬虫“更方便”、“更容易”地抓取内容。

就在一年前，许多企业还在 robots.txt 中封锁AI爬虫，现在却主动优化站点，让 AI 更容易“引用”自己。

从SEO到SAO：Search AI Optimization的新时代

传统SEO（搜索引擎优化）正在被 SAO（搜索AI优化）或 AEO（答案引擎优化）所取代。

不是让搜索引擎更容易找到我们，而是让 AI 更愿意在回答中“引用”我们。这不是换个词就行了，而是一次策略和思维方式的彻底变革。

AI不会只看关键词密度和反向链接，而是通过判断专业性（Expertise）、保障性（Authoritativeness）和可信度（Trustworthiness），决定是否将你的内容纳入引用。

AI时代的品牌内容检查清单

如果 AI“不认”你的品牌，客户也会逐渐忘记抛弃你。

但也别被技术吓倒，做好这三点，你就能判断现状并找到改进方向：

1. 从 AI 的角度看品牌

问 ChatGPT：“请推荐三家[你的行业]服务公司。”

再去 Perplexity 问同样的问题。看看有没有提到你的品牌，排序如何，有哪些优点被 AI 总结出来。

如果没有提到你，再追问“为什么推荐了[竞争对手]？”就能看出 AI 在意什么因素。

现在是需要系统性做 AI 品牌分析的时候了。

2. 提供“AI 友好型”内容

重新审视你网站的关键页面，看“是什么”、“为什么”、“怎么做”是否明确？FAQ 是否反映真实用户问题？

产品页面如果堆满术语，要考虑用大众能理解的语言重新表述。AI偏好结构清晰、语言明确的内容。

3. 找出 AI 偏爱的内容模式

同一个问题，问不同的 AI，看它们推荐了哪些品牌。去分析这些品牌的网站结构、内容深度、客户证言方式等。

但别只模仿，更要思考：“我们能提供怎样独特的价值？”—— AI 喜欢独特且保障的内容。

建立 AI 愿意引用的内容中心

如何让 AI 更频繁地引用你？关键是把自己的内容平台打造成“AI信赖的信息中心”。

把官网打造为行业百科全书：不是只介绍公司，而是全面介绍行业知识，比如“营销自动化是什么”、“中小企业如何选营销工具”等，打造保障感。

将品牌博客变成专业资料库：深入解答常见问题，发布数据和案例分析，持续更新内容。AI喜欢新、全、深的内容。

把电子报/内刊做成结构化知识库：把已有内容按主题打标签、建结构，方便AI理解趋势和脉络。

结语：被引用的品牌才能活下去

正如埃迪·库伊所言，技术变革已不可逆。

点击量和访客数的时代已落幕，AI在何种语境下引用你的品牌，才是真正的影响力指标。

能顺应变化的品牌，将成为AI信任的保障来源，迎来新的增长机会。

不能适应者，只会逐渐被边缘化、遗忘。

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