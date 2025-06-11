李世石：AI不会“解读”……直觉依然属于人类！

“人工智能围棋程序‘AlphaGo Zero’不再使用人类棋谱，而是只通过自我对弈进行学习。与之前的 AlphaGo Master 对弈时，我还能理解它为何落子，但面对 Zero 时，我完全无法明白它的用意，这已经超出了人类的认知范围。”

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息:6 月 11 日，曾因与谷歌 DeepMind 开发的AI“AlphaGo”对弈而闻名全球的李世石，在韩国全州举行的第二届“人工智能·软件产业领 袖论坛”上发表了特别演讲 —— 李世石现任蔚山科学技术院（UNIST）特聘教授。

回忆起 2016 年与初代 AlphaGo 的五番棋时，李世石表示：“那场败局，并不只是代表人类输给了 AI，更深层的意义在于，我所熟悉的围棋法则，那些我磨炼了 30 年的知识体系，在那一刻被彻底颠覆了，而我正处在这场变革的中心。”

他坦言，首局对战时并非因为 AI 过于强大而败北，而是由于自己无法适应其出乎人类直觉的下法。“当时我对 AI 的运作机制一无所知，它的一招一式都超越了人类感知范围。”他还回忆，在第三局中试图针对 AI 弱点设计策略，但反而意识到“与 AI 交手时，开局阶段贸然进攻是极其危险的”。

谈及 2017 年底升级后的“AlphaGo Zero”版本时，李世石语带惋惜地表示：“我完全无法理解它的下法，那一刻，我第 一次真实地感受到‘人类的围棋时代已经终结’。”

不过，他也指出人类与 AI 的根本差异在于“直觉与理解”。“AI 可以穷尽所有计算，但人类是在上下文与直觉中寻找最 佳答案。尤其在开局阶段，人的感官尤为重要，而恰恰这方面已被 AI 的庞大计算力死死压制了。”

虽说如此，但他强调 AI 的出现并非“毁灭”，而是“围棋迈入新时代的契机”。“AI 正在重塑人类长期构建的思维框架，围棋的意义与解释也因此变得更加重要。”

“AI不会去解释，它只是执行计算；赋予意义、作出判断、引导方向的责任依然属于人类，”李世石说道，“在技术逐渐超越人的时代，我们必须思考：如何在与科技同行的同时，不失人类本色。”

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