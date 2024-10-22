华为重磅发布会在即：nova13系列今晚发布

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:华为nova13系列将于今晚正式发布。此前，华为nova13系列现已正式开启预订。消费者可以在华为官方商城预购这两款新机型，并享受新品上市优惠50元以及6期免息分期付款的福利。

华为nova13系列包括基础版和Pro版，其中基础版提供256GB和512GB两种存储容量，配色包括羽砂紫、洛登绿、羽砂白和星耀黑四种选择。而Pro版在同样的存储容量基础上，额外增加了1TB的大容量版本，颜色选择与基础版相同。

根据华为nova系列以往的产品发布节奏，预计nova13系列的Ultra版本也将在不久的将来与消费者见面。

官方预订页面显示，支付订金的时间段为10月15日11:00至10月22日20:29，随后的支付尾款期为10月22日21:30至10月24日23:59。新机预计将在2024年10月26日之前开始发货。

华为nova13系列在设计上采用了全新的斜向格纹后盖，同时在影像功能上进行了升级，包括前后多焦段人像、AI修图和北斗卫星图片消息等创新功能。在摄像头配置上，nova13配备了前置单摄像头和后置三摄组合，而Pro版本则升级为前置双摄像头和后置四摄组合。

在核心配置上，华为nova13预计将搭载全新的麒麟处理器，而作为高配版的nova13Pro和即将发布的Ultra版本有望配备更高性能的麒麟9010处理器。

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