小鹏汽车：9月交付新车21352台，创单月交付历史新高

小鹏汽车公布最新交付成绩。数据显示，2024年9月，小鹏汽车共交付新车21，352台，同比增长39%，环比增长52%。新推出的纯电动轿车 M03贡献巨大，交付量超过一万台，几乎占到了总销量的一半。

说到 M03，这款车的定价区间在11.98万到15.58万之间，长宽高分别为4780/1896/1445mm，轴距达到2815mm，定位为紧凑型纯电轿车。M03的设计特别注重风阻，达到0.194，是市场上风阻最低的电动掀背轿车。虽然定价相对亲民，但 M03的配置一点都不马虎，配备了全景影像、手势控制和音区语音控制等高端功能，甚至包括了主驾驶座椅的六向调、整车 OTA、前排座椅加热和通风等，都是非常吸引年轻消费者的配置。

在动力系统方面，M03提供了140kW 和160kW 两种电机选项，并搭载51.8kWh 和62.2kWh 的磷酸铁锂电池，CLTC 工况续航里程分别为515km 和620km，百公里能耗仅为11.5kWh。车主们在选购时，最受欢迎的往往是售价为12.98万元的中配版，虽然比低配版贵了1万元，但多了不少实用配置，比如前排座椅通风加热、256色车内氛围灯和更强的电机功率，续航里程也增加了100公里。

根据数据显示，M03在上市后短短48小时内就锁定了超过3万台的订单，近期更是每天新增超过2000台的订单。可以说，小鹏 M03确实是当下10万级电动车市场的佼佼者，帮助小鹏汽车重新焕发活力。

划重点: 🌟 小鹏汽车9月销量达到21352辆，成功重返2万台大关。 🚗 M03车型交付量超过一万台，占总销量的一半以上。 💰 M03售价11.98万起，配置丰富，尤其受年轻消费者青睐。

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