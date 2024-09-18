欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、ChatGPT突然给用户发消息惹骚动，OpenAI 紧急修复漏洞

最近，OpenAI的ChatGPT因技术漏洞意外向用户发起消息，引发部分用户的惊慌。经过确认，这是由于未正确发送的提示导致的漏洞。尽管AI技术快速发展，未来可能会出现主动发消息的功能，但目前ChatGPT并没有变得有意识，也不会主动与用户对话。

【AiBase提要:】 📱 ChatGPT因技术漏洞向用户发消息，部分用户感到惊慌。 🔧 OpenAI确认行为是由于未正确发送的提示导致的漏洞。 🤖 AI技术快速发展，未来可能会出现主动发消息的功能。

2、iOS18 正式推送 只能换色！AI功能暂无法体验

苹果公司于9月18日正式推出备受期待的iOS18系统，为广大苹果用户带来全新的操作体验。尽管AI功能尚未全面展开，但iOS18仍带来诸多令人兴奋的新特性，包括个性化定制功能、界面美化和功能性提升。安全性也得到进一步强化，用户体验得到全方位提升。

【AiBase提要:】 📱 个性化定制功能:用户可以调节图标颜色和大小，打造独一无二的界面风格。 🔒 安全性强化:密码管理功能得到加强，用户可以更方便地保存和生成强密码。 🚀 功能性提升:新增文本加粗和斜体化功能，支持卫星发送文本消息等功能，提升用户体验。

3、AI视频生成新纪元!Runway 和 Luma AI 同步推出 API

人工智能领域迎来重要里程碑，纽约的Runway和旧金山的Luma AI同时推出视频生成API，为开发者和企业提供创意工具，引发广泛关注。市场热切期待AI视频生成技术的应用。

【AiBase提要:】 🚀 Runway推出Gen-3Alpha Turbo AI视频模型API，采用积分定价策略，广告巨头Omnicom已开始尝试。 💡 Luma AI推出Dream Machine模型API，开放给所有用户，按生成像素数量收费，提供高级特性。 🔒 Runway和Luma AI重视技术责任使用，Luma AI采用多层次审核机制确保用户不会滥用技术。 详情链接:https://lumalabs.ai/dream-machine/api

4、免费在线故事板工具StoryTribe悄然走红

StoryTribe是一款免费在线故事板制作工具，即使没有绘画基础的新手也能轻松上手。它提供丰富多彩的视觉元素，广泛应用于影视剧本、图解说明和插画海报等领域，成为各行各业创意工作者的得力助手。

【AiBase提要:】 🌟 提供丰富多彩的视觉元素，包括图形资产、插画、场景道具和角色组合，轻松构建引人入胜的故事场景。 🎨 多元化表现，提供不同文化背景、种族特征和身体条件的角色设计，拓展创作空间。 💬 提供可定制的对话框和思维气泡，角色设计遵循真实人体比例，增强视觉作品的沉浸感和真实感。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/storytribe

5、复旦大学团队提出革新性提示词交易模式 重塑AI内容创作生态

随着生成式AI的普及，提示词交易市场正在迅速扩大。复旦大学多媒体与智能安全团队提出了一种创新的提示词交易模式，旨在更好地适应未来的买方市场。研究人员认为这一模式有望重塑AI内容创作生态，提高创作效率。

【AiBase提要:】 🔑 提示词类别选取阶段采用贪婪搜索的多臂老虎机算法，选择待售提示词类别。 🔑 定价策略制定阶段采用级联Stackelberg博弈方法，优先考虑买家利益，平衡三方利益。 🔑 提示词与生成内容相关性和质量综合考虑，让交易各方在权衡成本与收入后制定最优策略。 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2405.15154

6、Snap 新AI功能来袭!只需一句话，AR 镜头瞬间生成!

Snap 在最近的合作伙伴峰会上发布了令人振奋的新功能“Easy Lens”，让用户通过简单描述生成AR镜头，降低了创作门槛。此外，推出了“Body Morph”工具，创造3D角色和服装。Snap计划继续增加生成式AI功能，提升用户创作体验。尽管面临广告市场挑战，Snap仍致力于探索新应用和广告格式，以提高市场表现和用户体验。

【AiBase提要:】 🌟 Snap推出“Easy Lens”功能，让用户通过简单描述生成AR镜头。 🛠️ 新增“Body Morph”工具，可根据描述创建3D角色和服装。 📈 创作者数量增长至37.5万，总镜头数量达400万，展示平台活力。

7、普通的文本识别已经out了！GOT-OCR2. 0 还懂公式和乐谱

GOT-OCR2.0是一款引起业界广泛关注的端到端OCR模型，不仅能处理常规文本识别任务，还能处理公式、表格、乐谱等复杂内容，具有多样化功能和卓越性能。该模型在国际化应用中具有显著优势，支持多语言字符识别，能将光学文档转换为Markdown、Latex等格式，具备强大的适应能力和处理效率。

【AiBase提要:】 🔍 多语言支持和国际化优势 🔬 动态分辨率技术和批量处理提升效率 💡 处理复杂结构和交互式OCR处理能力 详情链接:https://github.com/Ucas-HaoranWei/GOT-OCR2.0

8、AI开发者狂欢!Mistral AI推出免费套餐

Mistral AI突然推出免费套餐，为AI开发者带来狂欢盛宴。这一举措旨在吸引更多开发者探索、微调和测试AI模型，展现出Mistral用更少投入换来更多乐趣的独特做法。

【AiBase提要:】 🚀 Mistral AI推出免费套餐，吸引开发者探索、微调和测试AI模型。 💰 大幅降低API端点访问费用，为消费者AI聊天机器人增添图像处理功能。 🌟 推出首个多模态模型Mistral12B，展现强大的多功能性。

9、沙特阿美携手AI芯片公司Groq，全球最大AI推理中心即将诞生

最近，沙特阿美与Groq达成合作协议，在沙特建立AI数据中心，旨在推动沙特的AI实力和经济多元化。Groq将提供专业硬件支持，初期配备19，000个语言处理单元（LPU），预计扩展至200，000个LPU。合作得到沙特阿美全额资助，有助于减少对石油的依赖，推动科技发展。

【AiBase提要:】 🌍 Groq与沙特阿美合作，计划建立全球最大AI推理中心，初期19，000个LPU。 💰 沙特阿美全额资助，项目花费在九位数范围，推动经济多元化。 ⚡ Groq利用沙特的优势资源，未来扩展至200，000个LPU，提升AI能力。

10、加州出台新法，AI深伪与演员克隆将被严格监管

加州州长纽森签署了一系列针对人工智能行业的新法律，其中包括针对AI深伪技术和好莱坞演员克隆的监管规定。这些法律将对在线平台、政治广告和演员形象产生重大影响，旨在保护选举公正性和演员权益。

【AiBase提要:】 🗳️ 加州新法要求大型在线平台删除或标记与选举相关的AI深伪内容。 📢 政治广告必须披露AI生成信息，以保障选民知情权。 🎭 好莱坞新规要求制作公司在生成演员的AI克隆前必须获得其同意。

11、阿尔特曼退出 OpenAI 安全委员会

阿尔特曼决定退出 OpenAI 安全委员会，推动更独立的监督机制，引发广泛关注。新任主席齐科・科尔特将继续评估 OpenAI 新模型的安全性，加强与外部组织合作，提升透明度和安全措施。阿尔特曼的离开可能表明 OpenAI 正在重视 AI 治理中中立性的重要性，愿意更加开放管理 AI 安全和风险。

【AiBase提要:】 🌐 阿尔特曼退出 OpenAI 安全委员会，推动更独立的监督机制。 🔍 新主席齐科・科尔特将领导委员会，继续评估 OpenAI 新模型的安全性。 🤝 OpenAI 计划加强与外部组织的合作，提升透明度和安全措施。

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