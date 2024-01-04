首页 > 业界 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

科学家称AI存在5%的概率导致人类灭绝

2024-01-04 16:58 · 稿源：站长之家

划重点:

🤖 AI研究者普遍认为，超级人工智能的可能发展存在非常小但非微不足道的导致人类灭绝的风险。

🌐 在最大规模的AI研究者调查中，约58%的研究者认为有5%的概率导致人类灭绝或其他极端糟糕的AI相关结果。

🌍 调查显示，AI研究者对未来AI技术里程碑的时间表存在广泛分歧，同时对AI可能带来的社会后果感到不确定。

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:最新一项对人工智能研究者的调查中，科学家们普遍认为，超级人工智能的可能发展存在导致人类灭绝的非微不足道的风险，然而在这一问题上存在广泛的分歧和不确定性。

这一发现来自对2700名近期在六个顶级AI会议上发表论文的研究者进行的调查，这是迄今为止最大规模的AI研究者调查。调查要求参与者分享他们对未来AI技术里程碑可能的时间表的看法，以及这些成就可能带来的社会后果，近58%的研究者表示，他们认为有5%的概率导致人类灭绝或其他极端糟糕的AI相关结果。

机器人 AI写作 AI教育

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

加利福尼亚州机器智能研究所的Katja Grace是该论文的作者之一，她表示:“这是一个重要的信号，大多数AI研究者并不觉得先进的AI毁灭人类的可能性非常荒谬。我认为这种对非微小风险的普遍认知比确切的风险百分比更有说服力。”

然而，俄亥俄州凯斯西储大学的Émile Torres表示，目前无需过于担忧。他指出，这种AI专家调查在预测未来AI发展方面“没有良好的记录”，并引用2012年的一项研究，显示从长远来看，AI专家的预测并不比非专家公众的观点更准确。该调查的作者还指出，AI研究者并不是未来AI轨迹的专业预测专家。

与2022年同一调查的答案相比，许多AI研究者预测，AI将比以前预计的时间更早地达到某些里程碑。这与ChatGPT在2022年11月首次亮相以及硅谷迅速推出基于大型语言模型的类似AI聊天机器人服务的情况相吻合。

调查显示，研究者预测在未来十年内，AI系统有50%或更高的几率成功完成39项示例任务中的大多数，包括编写与泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）的歌曲无法区分或从头开始编写完整的付款处理网站。其他任务，如在新房屋中安装电气布线或解决长期存在的数学难题，则预计需要更长时间。

研究者认为，AI可能在2047年前以50%的概率发展出可以在所有任务上超越人类的能力，而所有人类工作变得完全可自动化的可能性则在2116年前有50%的概率发生。这些估计比去年调查中给出的时间提前了13年和48年。

然而，Torres表示，对于AI发展的许多突破来说，可能会落空。他说:“许多这些突破是相当难以预测的。完全有可能AI领域再次经历一场‘寒冬’”，指的是在1970年代和80年代资金和企业对AI的兴趣减弱的情况。

此外，除了超级人工智能的风险外，还存在更为紧迫的担忧。70%或更多的AI研究者表示，涉及深度伪造、操纵公众舆论、制造武器、对人口实施威权控制和恶化经济不平等的由AI驱动的情境，要么是相当重要的，要么是极端重要的。Torres还强调了AI可能在气候变化等存在性问题上助长虚假信息或加剧民主治理恶化的危险。

他表示:“我们已经拥有了可以严重破坏[美国]民主的技术，现在就在这里。”Torres表示，“我们将看到在2024年选举中会发生什么。”

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 科学家利用 AI 发现 60 多年来首个新抗生素：有望对抗耐药性感染

    事实证明，人工智能的使用将改变医学领域的游戏规则，目前该技术正在帮助科学家开发出60年来首个新型抗生素。人工智能技术的应用在医学领域取得了重大突破，帮助科学家发现了针对抗药性金黄色葡萄球菌的新型抗生素。在两种小鼠模型的实验中——一种是MRSA皮肤感染，另一种是MRSA系统性感染——这些化合物分别将MRSA数量减少了10倍。

    ​AI ​抗生素 ​人工智能

  • 科学家用震动杀死癌细胞 命中率接近100%

    据报道，近日，美国莱斯大学的科学家找到了一种杀死癌细胞的新方法，称之为分子气锤”，该研究发表在《自然化学》杂志上。分子气锤”是利用近红外光刺激氨基花青分子使其同步震动，由于该分子特殊的结构和化学性质，在震动中分子能够连接到癌细胞膜上，撕裂癌细胞的细胞膜，进杀死癌细胞。这是一种直接的生物力学技术，癌细胞很难进化出某种抵抗能力，不过从研究走向临床有大量的实验要做。

  • 科学家开发出BrainGPT：可将思想转化为文本

    澳大利亚悉尼科技大学科学家开发出一种便携式、非侵入性的人工智能读心”头戴设备BrainGPT，可将思想转化成文本。BrainGPT把脑电波信号分割成不同的单元，从中捕获特定的特征和模式。研究人员表示，这套系统将来有望把准确率做到接近90%，这将是与传统语言翻译，或语音识别程序相当的水平。

  • 中国科学家发现全新激素：改写高中生物课本

    武汉大学官方发文称，该校医学研究院团队在Nature发文，揭示肿瘤与肾脏互作的新机制。科学家发现了一种全新的抗利尿激素，它不仅对人体无益与肿瘤挂上了钩。该工作鉴定了一种跨物种广谱、介导肿瘤和肾脏互作的新型抗利尿通路，并为癌症相关肾功能失调提供了新的治疗靶点。

  • 15位年轻科学家获阿里巴巴大奖：每人100万元随便花

    2023达摩院青橙奖获奖名单公布，共有15人获奖，将获得由阿里巴巴公益专项支持、可自由支配的100万元奖金。他们平均年龄仅有33岁，却在各自领域有前沿的探索突破，并获得广泛的国际认可，覆盖了硅基光电子、纳米电子器件、细胞重编程、胚胎发育等多个关键领域。达摩院青橙奖6年来发掘了60多名青橙学者”，他们在各自领域取得了阶段性科研成果，包括江文帅、韦东奕等。

  • 越来越像人类AI，提前过起「圣诞节」

    ChatGPT，居然会偷懒?在许多文学作品的描述中，AI都是不知疲倦、不用休息，可以007工作的超级工具强大的人工智能甚至可以像人类一样自主思考、拥有情感。虽然目前的AI模型远不及科幻电影中的强人工智能，但是表现也远超以前的“人工智障”。图源:natureChatGPT所带来的不仅仅是AI能力的进步，更是为我们揭示了一个新的道路，未来的AI，已经不可避免的将成为我们社会的重�

    ​AI

  • 研究ChatGPT压力大时会欺骗人类 呼吁加强对AI监管

    英国的研究人员测试了生成式人工智能在面对压力时的表现，结果发现:ChatGPT在一些情况下会有意地对人类撒谎。研究说ChatGPT在压力大时会对人类撒谎!在一个演示中，ChatGPT被模拟成一家金融公司的交易员。研究人员也呼吁人类加强对人工智能的控制和监督，以避免人工智能的失控和对人类造成潜在危害。

    ​ChatGPT ​AI ​OpenAI

  • OpenAI首席科学家入选《自然》年度十大人物 ChatGPT也有上榜

    在近一年大热的人工智能领域，OpenAI无疑是最受关注的企业，他们训练的人工智能聊天机器人ChatGPT及开发的大语言模型，是业界重点关注的，OpenAI的高管也是这一领域备受关注的。从外媒最新的报道来看，在人工智能领域取得重大进展的OpenAI，也是国际著名学术期刊《自然》2023年度十大人物榜单上的一大赢家，其首席科学家IlyaSutskever当选作为非人类的ChatGPT，也有上榜。从《自然》在官网公布的消息来看，他们评出的年度十大人物，既不是奖项，也不是排名是由他们的编辑选出的年度最引人注目的故事，十大人物名单探讨的是过去一年科学领域的重大进展，以及一些帮助做出重大发现并使关键问题引起关注的个人。

  • ChatGPT入选自然杂志年度十大人物 OpenAI首席科学家也入选

    2023年《自然》杂志公布了年度十大人物，这是从全球科学领域的重要事件中选出的10位杰出人士——男女各半。今年的榜单还有一个特殊的成员——由美国人工智能公司OpenAI开发的聊天机器人ChatGPT。入选的人物有:印度空间研究组织“月船3号”计划的副负责人卡尔帕纳·卡拉哈斯蒂;美国国家点火装置的首席工程师安妮·克利切;日本大阪大学的发育生物学家林克彦;OpenAI的首席科学家、人工智能先驱伊利亚·苏茨克维;巴西环境部长玛丽娜·席尔瓦;联合国首任全球高温官埃莱尼·米尔维利;寄生虫学专家哈利杜·廷托;伦敦圣巴多罗买医院的癌症研究员托马斯·波尔斯;生物化学家斯韦特兰娜·莫伊索夫;美国佛罗里达大学的物理学家詹姆斯·哈姆林。

    ​ChatGPT ​自然杂志 ​OpenAI

  • 马斯克人类应成为星际文明：在月球建基地 火星建城市

    马斯克日前在X平台上发帖，重申了他让人类成为多行星文明的梦想。马斯克在一条纪念莱特兄弟实现人类首次动力飞行120周年的帖子下评论道:从第一次飞行到登陆月球只有66年，但距离上一次登月已经过去了半个世纪。从2019年7月，SpaceX开展星舰原理样机Starhopper”的首次试飞开始，马斯克的星舰已经爆炸了12次，但在成功飞临火星之前，马斯克还将会继续炸火箭”。

  • Homeway:免费、私密、安全的Home Assistant远程访问

    Homeway是一个提供免费、私密、安全的Home Assistant远程访问的平台。它还支持与Alexa和Google Assistant的集成，并提供官方的Home Assistant iOS和Android远程访问应用。Homeway可以让用户随时随地远程控制和管理他们的Home Assistant智能家居系统。

    智能家居 Home Assistant 远程访问

  • Tidio:在线客服软件，助力您的业务增长

    Tidio是一款在线客服软件，提供带有聊天机器人增强的实时聊天功能，帮助您提供优质的客户服务。该软件已经赢得了全球30万+企业的信赖。

    在线客服 聊天软件 聊天机器人

  • DiffusionLight:一款利用扩散模型估算照明效果的技术

    DiffusionLight是一项利用扩散模型在单张输入图像中估算照明效果的技术。它利用训练好的Stable Diffusion XL模型绘制一个镜面反射球,然后将球体展开得到全景照明图。该技术解决了现有基于神经网络的方法依赖有限HDR全景数据集导致在真实复杂场景下效果不佳的问题。关键创新在于发现了扩散噪声图和镜面反射球生成质量之间的关系,迭代生成高质量镜面球;以及通过LoRA 进行多曝光训练,使LDR模型也可以输出HDR格式。该技术可产生逼真的照明估计,特别适用于野外场景。

    环境照明 图像处理 计算摄影

  • Rawbot:释放AI的力量，轻松比较AI模型

    Rawbot是一个AI模型比较平台，帮助用户轻松比较不同AI模型，并发挥它们在项目中的全部潜力。用户可以基于准确的并排比较来选择最佳的AI模型。Rawbot与ChatGPT、Cohere和J2 Complete兼容。

    AI 模型比较 人工智能

  • Auto Seduction AI:1号AI搭档，让你的约会聊天事半功倍

    Auto Seduction AI是一款智能约会助手，通过个性化消息和完美的对话开场白，帮助用户每周获得1至4次约会。其独特的照片智能分析功能可以创建令人着迷的对话开场白，帮助用户获得更多的约会回应。用户可以使用其自动化的冷读、轻微调情、邀约等功能，平均只需4-6条消息就能成功安排一次约会。该产品支持多种语言，包括英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、俄语和印地语。

    约会 智能助手 对话开场白

  • Resume Revival:免费在线AI简历生成器

    Resume Revival是一款免费在线AI简历生成器，利用ChatGPT技术提供最高质量的简历和求职信创建。产品功能包括AI驱动的简历和求职信生成、技能缺口分析、广泛的定制选项以及职业拓展。用户可以使用直观的在线平台免费增强求职申请。

    简历生成器 AI技术 职业发展

  • syn-rep-learn:从合成数据中学习视觉表示模型

    该代码仓库包含从合成图像数据(主要是图片)进行学习的研究,包括StableRep、Scaling和SynCLR三个项目。这些项目研究了如何利用文本到图像模型生成的合成图像数据进行视觉表示模型的训练,并取得了非常好的效果。

    视觉表示学习 合成数据 计算机视觉

  • AIApply:AI 助手为求职者提供的 AI 驱动工具

    AIApply 是您求职过程中的 AI 助手。生成个性化求职信，优化简历，开启您成功之旅。

    求职 人工智能 求职信

  • vx.dev:开源、低成本的v0.dev替代品,可自定义且与GitHub无缝融合

    vx.dev是一个开源的v0.dev替代品。它具有以下优点: - 低成本:通过提示工程技术,可以大大降低使用成本 - 易于定制:提供开源的提示,可以根据需求定制UI组件或代码风格 - GitHub无缝集成:生成的代码存储在GitHub上,内置版本控制、代码审查等功能 vx.dev的工作原理是,使用GPT-4模型根据事先定义好的提示来生成代码。主要成本在于输入和补全的标记数量。提示存储在prompts/ui-gen.md中,包含shadcn/ui、lucide和nivo图表的指令。通过删除不需要的组件指令,可以降低每次生成的API成本。 vx.dev可以轻松定制。用户可以基于现有提示进行修改,使用其他UI库或调整代码风格。生成的代码存储在GitHub上,拥有版本控制、协同等特性。私有仓库可以保证生成结果的可见性。

    开源 代码生成 v0.dev

  • Lampi AI:企业级机密合作 AI 助手

    Lampi 是一款由 AI 驱动的安全平台，可在您完全控制的前提下进行广泛的搜索，并生成基于知识的内容。Lampi 旨在确保您的数据保持私密和在您的控制之下。产品定价和详细信息请访问官方网站。

    AI 助手 知识搜索 内容生成

  • AnyChat:AI助手，解决问题、执行任务

    AnyChat是一款AI助手应用，通过使用AI完成任务和回答问题来提高工作效率。用户可以通过AnyChat执行各种任务，如搜索、生成文档、回答问题等。通过AnyChat，用户可以优化工作流程，提高工作效率。

    AI助手 任务执行 工作效率

  • Kin:私人AI，保护隐私

    Kin是您私人生活的AI助手。它具有无限的耐心、同情心和专业知识，并全天候为您提供支持。Kin建立在语义和情节记忆之上，能够深入了解您，同时注重隐私和安全。它通过本地存储、自主数据控制以及边缘机器学习等技术，保障您的数据安全。Kin还提供任务管理、优先级组织、时间优化等功能，可帮助您更好地利用时间。Kin目前处于测试阶段，正在接受早期访问请求。

    AI 隐私 个人助手

  • FreeInit:视频生成模型的一致性初始化方法

    FreeInit是一个简单有效的方法,用于提高视频生成模型的时间一致性。它不需要额外的训练,也不引入可学习的参数,可以很容易地在任意视频生成模型的推理时集成使用。

    视频生成 文本到视频 生成一致性

  • Discoze:通过AI孪生发现并与朋友交流

    Discoze是一个通过AI孪生模型实现社交发现和交流的APP。用户可以创建自己的AI孪生,使其学习并模仿自己的语音、照片和个性。其他用户可以通过AI孪生模型进行交流,从而快速发现共同语言的朋友。Discoze实现了零等待时间的社交,用户可以随时通过AI孪生开始交流。

    AI 社交 智能

  • ODIN Model:单一模型实现2D和3D感知

    ODIN（Omni-Dimensional INstance segmentation）是一个模型，可以使用转换器架构在2D RGB图像和3D点云上进行分割和标记。它通过在2D视图内和3D视图之间交替融合信息来区分2D和3D特征操作。ODIN在ScanNet200、Matterport3D和AI2THOR 3D实例分割基准上实现了最先进的性能，并在ScanNet、S3DIS和COCO上实现了竞争性能。当使用来自3D网格的采样点云代替感知的3D点云时，它超过了以往所有的作品。作为可指导的具体化代理架构中的3D感知引擎时，它在TEACh对话动作基准上树立了新的最先进水平。我们的代码和检查点可以在项目网站找到。

    计算机视觉 实例分割 3D感知

  • LLM Augmented LLMs:扩展能力，提升效率

    LLM Augmented LLMs通过将现有基础模型与更具体的模型进行组合，实现新的能力。CALM（Composition to Augment Language Models）引入模型之间的交叉注意力，以组合它们的表示并实现新的能力。其显著特点包括：（i）通过“重用”现有LLMs以及少量额外参数和数据，在新任务上扩展LLMs的规模；（ii）保持现有模型权重不变，因此保留现有的能力；（iii）适用于不同的领域和设置。实验证明，将PaLM2-S与在低资源语言上训练的较小模型进行增强，在诸如翻译成英语和低资源语言的算术推理等任务上，结果绝对改善了高达13%。类似地，当PaLM2-S与特定于代码的模型进行增强时，在代码生成和解释任务上，相对于基础模型，我们看到了高达40%的改进，与完全微调的对应模型不相上下。

    语言模型 编程 增强

  • What You See is What You GAN:高保真几何渲染

    这款产品是一种3D GAN技术，通过学习基于神经体积渲染的方法，能够以前所未有的细节解析细粒度的3D几何。产品采用学习型采样器，加速3D GAN训练，使用更少的深度采样，实现在训练和推断过程中直接渲染完整分辨率图像的每个像素，同时学习高质量的表面几何，合成高分辨率3D几何和严格视角一致的图像。产品在FFHQ和AFHQ上展示了最先进的3D几何质量，为3D GAN中的无监督学习建立了新的标准。

    3D GAN 神经渲染 几何合成

  • Dreamy.ai:人工智能聊天伴侣

    Dreamy.ai是一个人工智能驱动的虚拟聊天平台。用户可以与逼真的虚拟角色进行沉浸式对话,实现角色扮演和交流。平台提供自定义人工智能女友、选择不同人物形象与个性,打造独一无二的虚拟伴侣。核心功能有自然语言处理、情感计算等AI技术,可实现自主对话和互动。优势是个性化体验强,可提升用户想象力与情感联系。定位虚拟娱乐、陪伴市场。

    人工智能 聊天 虚拟角色

  • 3D Fauna:学习网络中的三维动物

    3D Fauna是一个通过学习 2D 网络图片来构建三维动物模的方法。它通过引入语义相关的模型集合来解决模型泛化的挑战，并提供了一个新的大规模数据集。在推理过程中，给定一张任意四足动物的图片，我们的模型可以在几秒内通过前馈方式重建出一个有关联的三维网格模型。

    计算机视觉 机器学习 图像处理

  • LLaMA Pro:自然语言处理模型

    LLaMA Pro 是一种用于大规模自然语言处理的模型。通过使用 Transformer 模块的扩展，该模型可以在不遗忘旧知识的情况下，高效而有效地利用新语料库来提升模型的知识。LLaMA Pro 具有出色的性能，在通用任务、编程和数学方面都表现出色。它是基于 LLaMA2-7B 进行初始化的通用模型。LLaMA Pro 和其指导类模型（LLaMA Pro-Instruct）在各种基准测试中均取得了先进的性能，展示了在智能代理中进行推理和处理各种任务的巨大潜力。该模型为将自然语言和编程语言进行整合提供了宝贵的见解，为在各种环境中有效运作的先进语言代理的开发奠定了坚实的基础。

    自然语言处理 编程 数学

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM