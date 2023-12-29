荣耀X50 Pro上架：售价2799元 搭载骁龙8+处理器

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:荣耀官网已经上架了全新的荣耀X50Pro手机，这款手机将于1月4日19:30正式发布。该机配备了12GB内存和256GB存储空间，售价为2799元。

荣耀X50Pro搭载了高通的骁龙8+处理器，这款处理器采用台积电4nm制程工艺，具有强大的性能表现。其CPU由13.2GHz2、32.75GHz A710、42.0GHz A510组成，而GPU为Adreno730900MHz。

该机配备了一块6.78英寸的居中单孔AMOLED显示屏，分辨率为2652x1200，支持120Hz的刷新率，并采用了1920Hz高频PWM调光技术和10.7亿色显示，为用户带来出色的视觉体验。

在影像方面，荣耀X50Pro后置1.08亿像素主摄，拥有1/1.67大底和f/1.75的光圈，支持3X无损变焦。此外，还有一颗200万像素的副摄和一颗800万像素的前置摄像头。

荣耀X50Pro还具备强大的续航能力，配备5800mAh的大电池，并采用全新电池抗老化技术，即使使用4年依然能保持长续航。同时，该机还配备了11V3.2A的充电器。

此外，荣耀X50Pro采用了荣耀首创的太极缓震架构，提供360°整机超级防护，能够在意外跌落时实现软着陆，并通过了SGS五星抗摔耐摔认证。

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