荣耀Magic V Flip2今日开售：售价5499元起

站长之家（ChinaZ.com）8月28日 消息:今日10:08，荣耀全新小折叠旗舰荣耀Magic V Flip2正式全渠道开售，起售价为5499元。这款新机在多个方面实现升级，为消费者带来全新体验。

外观上，除标准版外，荣耀Magic V Flip2特别推出织梦蓝（高定款），由国际时尚大师周仰杰亲自操刀设计。其背板运用独特工艺，打造出如星空般璀璨的效果，带来如同水晶鞋般夺目的视觉享受。

屏幕方面，荣耀Magic V Flip2配备4.0英寸大外屏与6.82英寸内屏，内外屏均采用绿洲护眼屏，支持AI干眼友好、AI离焦视力舒缓、类自然光护眼等实用功能，全方位呵护用户视力健康。

影像能力堪称荣耀Magic V Flip2的一大亮点。作为行业首款2亿像素主摄小折叠，它也是小折叠品类中首款采用“端云结合”影像方案的机型，支持最高AIGC30倍变焦，同时还搭配一颗1200万像素超广角镜头，满足用户多样化的拍摄需求。

在耐用性上，荣耀Magic V Flip2升级超坚韧50m UTG玻璃，获得SGS高品质耐久折叠认证，可实现50万次耐久折叠，确保屏幕5年长效平整，让用户使用更安心。

性能表现同样出色，荣耀Magic V Flip2搭载第三代骁龙8芯片，并配备荣耀自研射频增强芯片C1以及能效增强芯片E2，为用户带来流畅且稳定的使用体验。

续航能力上，该机采用小折叠屏品类中最大的5500mAh青海湖电池，支持80W有线快充和50W无线快充，有效解决用户的电量焦虑问题。

（举报）