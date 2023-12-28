小米汽车官网“xiaomiev.com”正式上线

站长之家（ChinaZ.com）12月28日 消息:随着小米su7的发布，小米汽车官网“xiaomiev.com”也已正式上线。

小米汽车在今天的技术发布会上预发布了其首款车型小米 SU7。

雷军表示，小米 SU7定位为 "C 级高性能生态科技轿车"，首款车已经小批量量产，预计将于几个月后正式发布。小米汽车的设计团队来自全球各大知名车厂，包括奔驰和宝马等顶级品牌。车身的比例经过精细考究，追求类似跑车的外形比例。小米还请到了全球著名的汽车设计师克里斯・班戈担任小米汽车设计顾问。

小米 SU7将提供三款配色，分别为海湾蓝、雅灰和橄榄绿。雷军介绍了 SU7Max 的参数，包括双电机四驱、零百加速2.78秒、800km 续航等。小米 SU7的外观设计采用了水滴形大灯、光环形尾灯、涟漪曲面等元素，车身风阻系数为0.195，被称为全球轿车最低风阻系数。

雷军表示，小米汽车要融合科技和生态，以高性能为基因。目标用户是喜欢先进科技、有品位、热爱生活的时代精英。小米 SU7的内饰配备了触控大屏、HUD、翻转仪表屏等，并提供了系统智能融合功能。车辆的安全性得到了重视，采用了强度高的车身钢铝混合材料，提供了多项主动安全配置和安全气囊。

在动力方面，小米 SU7搭载了双电机和高容量电池，提供了出色的加速性能和续航里程。底盘设计采用了前双叉臂 + 后多连杆设计，配备了电磁悬挂和空气悬挂等功能。

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