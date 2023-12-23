蔚来行政旗舰车型ET9发布：预售价 80 万元 Q1 交付

站长之家(ChinaZ.com) 12月23日 消息:今晚，蔚来正式发布了其行政旗舰车型ET9，并宣布即日起接受预订。预售价为80万元，计划于2025年第一季度交付。

ET9采用了蔚来家族的“飞航车身”设计语言，结合轿车和跨界车的特点，拥有宽敞的内部空间。该车长宽高分别为5324/2016/1620mm，轴距达到3250mm。官方表示，ET9将提供同级最大的行政旗舰空间。

外观方面，ET9配备23英寸轮毂，拥有200mm离地间隙和220mm悬架行程，支持一秒下调50mm。新车还首次加入了侧向广角激光雷达，并配备了智能高清投影大灯，可投射斑马线并呈现“循迹光毯”的效果。车尾的电动尾翼则可在车速超过80km/h时自动展开，提升空气动力表现和续航。

内饰方面，ET9首创“行政桥”原生四座布局，贯穿前后排，集成了20项子系统。其中，后排区域设立了一张360°无级调节行政桌案，支持任意角度的随行调节。该车还配备了电动开合冰箱、7扇电动遮阳帘以及后排OLED互联行政屏等豪华配置。

动力方面，ET9前电机最大功率180kW，后电机最大功率340kW。新车还搭载全域900V高压架构，包括电池、电机、DC-DC、车载充电机等核心元件。同时，该车搭载自研1200V碳化硅功率模块，模块功率密度1315kW/L，超过30万次的功率循环能力。

ET9还内置了5C高压快充电池包，整包容量达到120kWh，采用自研46105大圆柱电芯，单颗电芯能量密度292Wh/kg;支持5C闪充，配合640kWh充电桩，实现充电5分钟续航255公里。

智能化方面，ET9提供3个激光雷达，形成360°无死角探测能力。该车首发搭载自研智驾芯片“神玑NX9031”，采用5nm车规工艺打造，拥有500亿+晶体管，支持32核CPU。此外，该车内置的中央超算平台2.0支持智能驾驶、智能座舱、智能底盘、车身、动力、云域等6大板块的计算功能。

安全方面，ET9车身拥有52600N·m/deg的扭转刚度，强度达到2000MPa;全系标配9个安全气囊，侧气囊长度为2.3m，高度为0.67m;内置Aquila2.0“天鹰”超感系统，拥有相当于60个足球场的感知范围，最大感知面积超过40万平方米。

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