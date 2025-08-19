特斯拉六座版Model Y L正式发布：售价33.9万元起 全方位升级

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:今日，特斯拉官方正式宣布六座版Model Y L车型正式登场，起售价定为33.9万元。这款新车不仅在尺寸上进行了显著加长，还首次推出了六座布局，同时在音响、座椅、底盘等多个方面实现了全面升级。

为了吸引更多消费者，特斯拉为六座版Model Y L推出了3年0息的金融购车方案，首付仅需9.99万元起。此外，经特斯拉车主引荐下订的顾客，还可获得8000元的车漆选装礼金。

在外观设计上，六座版Model Y L采用了与焕新版类似的加长设计，配备了贯穿式LED日行灯和分体式灯组，尾灯同样为贯穿式设计，但采用了漫反射样式，增添了车辆的时尚感。新车还新增了全新星光金车漆以及19英寸旋动机甲轮毂，进一步提升了车辆的视觉效果。

尺寸方面，六座版Model Y L的长宽高分别为4976mm、1920mm、1668mm，轴距达到了3040mm，达到了中大型SUV的标准。与普通版相比，新车在长度上加长了179mm，高度上加高了44mm，轴距上加长了150mm。内部采用了2+2+2的三排六座布局，二排和三排座椅均可独立电动放倒，车内可形成“大床房”，储物空间可拓展至2539L，充分满足了全家人的储物需求。

座椅舒适性方面，前两排座椅具备通风功能，全车座椅均支持加热。前排高级座椅还配备了可调头枕和电动腿托;二排独立座椅则拥有可调头枕和电动升降扶手;三排座椅则配备了空调出风口，为乘客提供了更加舒适的乘坐体验。

音响系统方面，六座版Model Y L提供了18个特斯拉自研高级音响以及1个低音炮，同时采用了全新升级的静音系统，大幅降低了车辆行驶中的风噪、路噪和胎噪，为乘客带来了更加静谧的驾乘环境。

底盘部分，新车配备了连续可变阻尼减震器，滤震系统得到了全面升级，进一步提升了车辆的行驶稳定性和舒适性。动力及续航方面，六座版Model Y L搭载了前后双电机，前电机最大功率为142千瓦，后电机最大功率为198千瓦，百公里加速仅需4.5秒，CLTC续航里程达到了751km，百公里能耗仅为12.8kWh，展现了出色的动力性能和续航能力。

