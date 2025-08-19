首页 > 热点 > 关键词  > 特斯拉最新资讯  > 正文

特斯拉六座版Model Y L正式发布：售价33.9万元起 全方位升级

2025-08-19 08:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:今日，特斯拉官方正式宣布六座版Model Y L车型正式登场，起售价定为33.9万元。这款新车不仅在尺寸上进行了显著加长，还首次推出了六座布局，同时在音响、座椅、底盘等多个方面实现了全面升级。

为了吸引更多消费者，特斯拉为六座版Model Y L推出了3年0息的金融购车方案，首付仅需9.99万元起。此外，经特斯拉车主引荐下订的顾客，还可获得8000元的车漆选装礼金。

在外观设计上，六座版Model Y L采用了与焕新版类似的加长设计，配备了贯穿式LED日行灯和分体式灯组，尾灯同样为贯穿式设计，但采用了漫反射样式，增添了车辆的时尚感。新车还新增了全新星光金车漆以及19英寸旋动机甲轮毂，进一步提升了车辆的视觉效果。

尺寸方面，六座版Model Y L的长宽高分别为4976mm、1920mm、1668mm，轴距达到了3040mm，达到了中大型SUV的标准。与普通版相比，新车在长度上加长了179mm，高度上加高了44mm，轴距上加长了150mm。内部采用了2+2+2的三排六座布局，二排和三排座椅均可独立电动放倒，车内可形成“大床房”，储物空间可拓展至2539L，充分满足了全家人的储物需求。

座椅舒适性方面，前两排座椅具备通风功能，全车座椅均支持加热。前排高级座椅还配备了可调头枕和电动腿托;二排独立座椅则拥有可调头枕和电动升降扶手;三排座椅则配备了空调出风口，为乘客提供了更加舒适的乘坐体验。

音响系统方面，六座版Model Y L提供了18个特斯拉自研高级音响以及1个低音炮，同时采用了全新升级的静音系统，大幅降低了车辆行驶中的风噪、路噪和胎噪，为乘客带来了更加静谧的驾乘环境。

底盘部分，新车配备了连续可变阻尼减震器，滤震系统得到了全面升级，进一步提升了车辆的行驶稳定性和舒适性。动力及续航方面，六座版Model Y L搭载了前后双电机，前电机最大功率为142千瓦，后电机最大功率为198千瓦，百公里加速仅需4.5秒，CLTC续航里程达到了751km，百公里能耗仅为12.8kWh，展现了出色的动力性能和续航能力。

尺寸、座椅、音响全升级！特斯拉六座版Model Y L正式发布：33.9万元起

尺寸、座椅、音响全升级！特斯拉六座版Model Y L正式发布：33.9万元起

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 33.9万元 六座加长版特斯拉Model Y L已全部到店

    特斯拉官宣，全新加长版Model Y L现已全部到店。 该车于昨日开售，国产版价格为33.9万元，最大的特点就是尺寸加长，内部变成3排6座布局，主打家用。 加长版设计看齐焕新版，采用贯穿式LED日行灯和分体式灯组，尾灯同样为贯穿式，且为漫反射样式，新增全新星光金车漆以及19英寸旋动机甲轮毂。 新车尺寸全面升级，长宽高4976*1920*1668mm，轴距3040mm，达到了中大型SUV标准。

    ​特斯拉 ​Model ​Y

  • 特斯拉Model 3已标配转向灯拨杆 老车主加装拨杆需2499元

    特斯拉中国官网更新显示，旗下热门车型Model3现已全系标配转向灯拨杆，覆盖后轮驱动版、长续航后轮驱动版、长续航全轮驱动版以及高性能全轮驱动版等所有在售版本，用户无需额外选装即可享有这一配置。 值得注意的是，特斯拉同时在其官方App中推出了针对焕新版Model3的转向灯拨杆加装服务，定价为2499元，该价格已包含改装所需费用，预计将于2025年9月中旬正式开售。这

    ​特斯拉 ​Model3 ​转向灯拨杆

  • 特斯拉Model 3长续航后轮驱动版上线：售价26.95万起 830公里续航

    特斯拉8月12日发布Model3长续航后驱版，CLTC续航达830公里，百公里加速5.2秒，起售价26.95万元。同时推出高性能全驱版，续航647公里，零百加速3.1秒，售价33.95万元。全系车型完成续航升级，并提供5年0息金融政策、8000元保险补贴等购车优惠。此次升级显著提升产品竞争力，将进一步推动新能源汽车市场竞争格局。

    ​特斯拉 ​Model3 ​长续航

  • MCP服务库完整指南：如何选择最适合的Model Context Protocol服务

    本文介绍了MCP（Model Context Protocol）作为连接大型语言模型与外部数据源的重要桥梁。随着AI技术发展，选择合适的MCP服务库对开发者至关重要。文章分析了MCP服务库的核心价值：提升开发效率、增强系统互操作性、降低技术门槛。评估MCP服务库质量需考虑协议兼容性、安全性、生态系统丰富度及社区活跃度等维度。建议开发者根据业务需求选择服务，初创公司可侧重简便性，大型企业应关注安全性和扩展性。文章还指出MCP服务未来将向云原生化、智能化运维和标准化方向发展，并推荐使用专业对比平台（如mcp.aibase.cn）辅助决策。

    ​MCP服务库 ​AI技术 ​数据源连接

  • 乐道L90全国交付已开启一周：超一半车主直接上六座Ultra顶配

    上周，蔚来汽车旗下乐道L90上市并开启交付，租电价格17.98万元起，整车购买26.58万元起，乐道L90一上市就呈现出爆款态势。 蔚来李斌称，乐道L90短短三天时间累计交付量达1976辆， 跻身大型SUV销量周榜top3，仅次于问界M9，相比理想L9/L8两款车型同期销量叠加还多775台。 今日，乐道L90全国交付开启一周后，乐道汽车方面分享了首批车主们的选配情况。

    ​蔚来汽车 ​乐道L90 ​SUV销量

  • 马斯克放话：3到6个月后 特斯拉车主将能边开车边打游戏

    今日，特斯拉CEO马斯克在X平台表示，很快司机就能在驾驶时玩视频游戏，这一疯狂的功能最快将在3至6个月内上线，前提是获得所在地监管机构的批准。 据悉，近日X上流传的一段视频显示，一位车主在Cybertruck中启用FSD功能的同时，正在玩《侠盗猎车手》。 马斯克在评论该视频时表示：大概3到6个月后可以实现，具体取决于所在城市和州的监管批准。”

    ​特斯拉 ​马斯克 ​自动驾驶

  • 魔乐社区Modelers理事会添新成员，携手共筑开源AI新生态

    2025世界人工智能大会(WAIC)在上海开幕，魔乐社区Modelers理事会第二批14家成员单位正式发布，包括宝德计算机、九章云极等企业。这标志着该社区在构建开放协同的AI生态方面迈出重要一步。新成员涵盖芯片、算力、模型等全链路环节，推动开源生态从"技术聚合"向"价值共创"转型。社区通过开源协作模式，促进Qwen、DeepSeek等开源模型与多语种语料融合，实现技术�

    ​人工智能大会 ​智算技术 ​魔乐社区

  • 26.58万起销售系统被挤爆！六款乐道L90该如何选：一文读懂

    Ultra版比Max版贵了2万元，多了一台电机，零百加速提升到4.7秒，同时还增加了二排右侧尊享零重力座椅，其他则和Max版保持一致。 相较于从Pro提升到Max，Ultra版比Max多出的这些配置就不是那么具有吸引力了，尤其是南方消费者，后驱足够，没必要上四驱。

    ​乐道L90 ​家用大SUV ​旗舰车型

  • “无限量”供应Claude，就是AI IDE们的百亿补贴

    Anthropic于2025年7月28日宣布，将从8月28日起对Claude Code工具新增每周调用限额——因为少数重度用户全天候高频使用，一次使用成本甚至高达数万美元，远远超过普通订阅预期。 同样在上个月，Cursor曾因其“I’ll keep it unlimited”的Pro收费模式悄然变更为计算tokens限制，导致大量用户抱怨“实际上并非无限”，纷纷在社群中吐槽，迫使公司CEO出面道歉、甚至给出退款补偿。 这两�

    ​文章搜索 ​核心标签 ​AI工具

  • 87%从业者推荐：AI工具产品库版本更新实时追踪方案

    当前AI工具市场存在严重信息过载问题：87%从业者难以甄别有效工具信息，38%用户因信息滞后错过重要升级，平均每周浪费3.7小时验证工具功能。AIbase通过三大核心机制破解困局：1）动态更新的工具数据库，每日人工审核300+主流AI工具变更记录；2）多维筛选系统，支持按行业/预算/技术栈精准过滤；3）透明对比矩阵，直观展示工具评分和版本差异。实际案例显示，使用该平台的企业平均月省1400美元，工作效率提升50%。平台突破传统导航站局限，实时标注工具变更、揭露隐藏条款，让用户不再需要记忆30个官网更新或社群求证。

    ​AI工具 ​信息过载 ​科技媒体

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM