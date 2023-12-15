福布斯评10个AI内容检测工具

站长之家（ChinaZ.com） 注:ChatGPT、Claude 和 Bard 等 AI 内容生成器经过海量文本和代码数据集的训练。他们可以模仿人类的写作风格，生成创意文本格式、翻译语言并编写创意内容。另一方面，AI 检测器工具旨在帮助确定如何判断某些内容是否由 AI 编写。他们检查文本中是否有表明人工智能作者身份的特定模式和属性，例如句子长度和单词选择的低方差。

随着人工智能技术的不断发展，人工智能检测器软件可能会变得更加复杂和准确。未来，人工智能检测器软件可能不仅能够识别人工智能生成的内容，还能够识别用于生成内容的特定类型的人工智能。

在现代数字环境中，人工智能内容生成器和人工智能检测器都可以发挥独特的作用。以下是福布斯作者列出的AI 检测工具效果对比表格:

1. UnDetectable.ai

体验网址：https://top.aibase.com/tool/undetectable-ai

UnDetectable.ai旨在帮助揭示 AI 生成内容的概率。与许多提供二元“人工智能还是人类?”的探测器不同。响应，UnDetectable.ai 更深入地研究文本的结构，分析其结构、语法和文体元素，以量化人工智能参与的概率。

UnDetectable.ai

使用方便

用户只需将识别为人工的内容输入到该工具的用户友好界面中即可。按下“检查人工智能”按钮后，自动不可检测性算法就会在幕后工作来分析语言模式。

主要特征

UnDetectable.ai 将人工智能检测和内容人性化结合在一个解决方案中，支持每次分析10，000个字符。利用语言模型的最新进展，它可以可靠地识别来自 GPT-3、GPT-4、Bard、Claude 和其他流行生成器的文本。

准确性

虽然 UnDetectable 不保证准确性，但它确实声明它是市场上最先进、最准确的 AI 检测工具。初步第三方测试估计检测率为85-95%。

价格

有限的免费增值版本可实现缺乏文本人性化功能的小规模探索。为了更广泛的访问，个人计划起价为每月5美元，可通过灵活的定制分析最多10，000个单词。还可以根据要求通过定制的业务定价提供超出标准配置的企业级使用。

优点:

双重AI检测与人性化

分析多达10，000个字符

直观的用户体验

识别 最新 的人工智能模型

缺点:

定价可能会引起付费等级的承受能力问题

过时的界面视觉效果

适用对象

UnDetectable 声称其工具非常适合寻求发现人工智能生成内容的作家、博主、研究人员和内容创作者。

2.Winston AI

体验网址：https://top.aibase.com/tool/winston-ai

Winston AI是一种基于云的 AI 检测器工具，它使用机器学习来识别 AI 生成的内容。它旨在供企业用来检测营销材料、客户服务互动和其他形式的企业沟通中人工智能生成的内容。

Winston AI-ChatGPT-结果-

使用方便

Winston AI 是一款用户友好的工具，易于使用。用户可以将文本复制并粘贴到 Winston AI 网站或上传文件。然后，该工具将分析文本并生成报告，表明它是否可能是由人工智能创建的。该报告提供了宝贵的见解，可以帮助用户确定其文本的真实性。

主要特征

人工智能检测器工具具有一系列关键功能，对于任何希望确保内容真实性的人来说都是宝贵的资产。这些功能包括快速扫描选项、文件上传功能、OCR 技术、项目和文档管理、团队管理、多语言支持、可打印的 PDF 报告和抄袭检查器。

准确性

根据 Winston AI 的说法，它是一款在检测 AI 生成的文本方面具有极高精确度的工具，其准确率高达99.6%。此外，它还是一种快速有效的文本分析工具。另一方面，Scribbr报告该工具的准确率仅为84%。

价格

Winston AI 提供一系列定价方案，以满足不同用户的需求。免费基本计划非常适合那些需要基本功能的人。对于更高级的功能，可以使用付费计划。包年计划的费用为每月12美元，而包月计划的费用为每月18美元。 Elite 计划允许扫描最多500，000个单词，价格为每月49美元。

优点:

高准确率。

检测大多数 AI 内容，包括所有 GPT-4文本。

突出显示人工智能生成的文本

能够处理手写文档。

人性化的AI检测界面

缺点:

对于某些用户来说，该服务的成本可能很高，而且免费套餐每月仅允许最多2，000个单词，最少会话数为500个单词。这意味着，如果您已经使用了1，600个单词学分，则您将无法使用免费套餐下剩余的400个单词学分。

需要注册才能使用。

适用对象

对于需要检测内容中人工智能生成的文本的作家、教育工作者和网络出版商来说，Winston AI 是一个不错的选择。对于需要检查自己的写作是否抄袭的学生来说，这也是一个不错的选择。

3. Originality.AI

体验网址：https://top.aibase.com/tool/originality

Originality.AI在一个基于云的工具中独特地结合了 AI 检测和抄袭检查。使用先进的机器学习，它可以高精度识别由 ChatGPT 和 Bard 等领先人工智能创建的文本。同时，它会扫描非原始复制的内容。这种二合一的解决方案可以有效地验证整体真实性。

Originality.ai 内容检测器

使用方便

要使用 Originality.AI，请注册一个帐户并上传或输入您想要分析的文本。上传后，单击“检测”按钮启动 AI 检测过程。检测完成后，查看详细结果以识别任何 AI 生成的内容。

主要特征

Originality.AI 可生成可根据需要方便共享的详细报告，并提供多种分析选项。通过其 Chrome 扩展、直接网站扫描、文档/PDF 文件上传以及对多种语言的支持，可以通过多种方式检查文本。该工具旨在实现广泛的内容兼容性，并与协作报告共享相结合，以最大限度地提高实用性。

准确性

Originality.AI 声称是目前最准确的人工智能检测工具之一。它可以检测 AI 生成的文本，准确率超过95%。该工具也非常高效，可以非常快速地分析文本。

价格

Originality.AI 提供多种定价计划，包括针对基本用户的免费计划。 Originality.AI 的即用即付定价起价为30美元，每3000个积分。每个学分扫描100个单词。每月计划起价为14.95美元，可获取2000个每月积分，每个额外积分1美分。每月积分将于月底到期。

优点:

人工智能与人工智能二合一抄袭检测

可定制的详细报告共享

团队工作流程功能，例如多用户访问

可读性评分以进一步优化

缺点:

按使用付费的定价功能受到限制

用户对检测准确性/可靠性的担忧

最适合

Originality.AI 非常适合团队，通过添加同事、共享结果和访问扫描历史记录的选项来促进协作工作。虽然主要针对需要无人工智能内容的营销/SEO 机构，但 Originality.AI 适合任何寻求验证内容真实性的用户。

4.GLTR

体验网址：https://top.aibase.com/tool/gltr

GLTR是一款开源 AI 检测器工具，可用于检测 AI 生成的内容。该工具基于 GPT-2技术，分析单个单词，以确定人工智能预测它的可能性。它通过关注相关单词之前的上下文来实现这一点，并确定人工智能是否生成特定单词序列的概率。

GLTR AI检测工具

使用方便

在打开的框中输入文本，如果您正在分析的单词位于人工智能预测的前10个单词之内，GLTR 会将它们标记为绿色。对于前100个预测，您会看到黄色，对于前1000个预测，该单词将为红色。所有超过1，000的东西都是紫色的。

主要特征

GLTR 的关键功能是利用取证文本分析，根据人工智能生成概率直观地突出显示可疑单词。详细的直方图让用户可以分析指示自动化内容的分布模式。这些语言学见解旨在跨虚假评论、评论或新闻等用例准确识别计算机生成的文本。

准确性

GLTR 不如此列表中的其他一些 AI 检测器工具准确，但对于正在寻找免费工具的人来说，它是一个不错的选择。根据哈佛大学的研究，使用 GLTR 的个人能够检测 AI 生成的文本，准确率超过72%。

价格

GLTR 可免费使用

优点:

深入的语言分析以获得见解

颜色编码突出显示易于理解

将单词放置作为 AI 指标进行评估

缺点:

于2019年开发，可能不会更新以检测更新的 AI 内容。

复杂的输出对初次使用的用户提出了挑战

适用对象:

GLTR 最适合研究人员和开发人员，为他们提供语言分析工具、数据集和基准的开放框架，以推动人工智能检测算法的创新。它的重点是在技术上支持模型的协作进步，而不是用户友好的服务——加速长期能力而不是便利性。

5. Sapling

体验网址：https://top.aibase.com/tool/sapling

Sapling是一款 AI 检测工具，可用于检测 AI 生成的文本内容。它旨在供个人用来检查他们的写作是否包含人工智能生成的内容。 Sapling 不如此列表中的其他一些 AI 检测器工具准确，但对于正在寻找免费工具的人来说，它是一个不错的选择。

Sapling AI Detector

使用方便

在字段中输入或粘贴文本以检查 AI 的使用情况。根据 Sapling，AI 检测器在50个单词后变得更加准确。结果窗口的顶部将显示总体得分并突出显示由人工智能生成的文本部分。底部部分将突出显示由于困惑度较低而可能由人工智能生成的单个句子（陈词滥调或过于简单的句子将被标记）。

主要特征

Sapling AI Detector 提供领先的功能，可识别跨常见用例和平台使用人工智能生成的内容。其先进的深度学习算法可以可靠地检测人工智能写作助手、语法检查器、客户服务聊天机器人、校对工具、文本扩展器和其他利用语言人工智能来生成或完善文档草稿的系统创建的文本。

准确性

Scribbr的测试显示 Sapling 是最准确的免费工具，总体精度为68%。 Sapling 在其研究中检测到了所有 GPT-3.5和60% 的 GPT-4含量，没有出现误报。一流的捕捉人类与人工智能混合体中的人工智能文本的能力。 Sapling指出在分析50个单词或更多的文本后，其 AI 检测器的准确性显着提高。

价格

Sapling可以免费使用

优点:

比较容易使用

免费使用，无需注册

缺点:

不如其他一些工具准确

对于某些用户来说可能会很昂贵

最适合

Sapling AI 是一款功能齐全的人工智能写作软件，旨在服务初创公司、中小企业和企业。对于寻求免费选择的个人来说，这也是一个不错的选择。

6. Content at Scale

体验网址：https://top.aibase.com/tool/content-at-scale

Content at Scale是一种基于云的 AI 检测器工具，它使用机器学习来识别 AI 生成的内容。它旨在供企业用来检测营销材料、客户服务互动和其他形式的企业沟通中人工智能生成的内容。

Content at Scale AI 检测器

使用方便

大规模内容相对易于使用。用户只需将文本复制并粘贴到 Content at Scale 网站或上传文件即可。然后，该工具将分析文本并提供一份报告，说明该文本是否可能是由人工智能生成的。

主要特征

除了简单且免费使用之外，Content at Scale 在其付费层中还有一些关键功能，可以解锁跨文本和图像的无限人工智能检测，甚至可以识别机器生成的内容。用户还可以获得2，500个重写积分，将已识别的 AI 区域伪装成人工编写的，并可根据要求进行批量重写。其他功能包括通过 URL 扫描网站内容、用于分析后返工的高级编辑器以及导出为 Word/PDF/HTML 的可定制报告。

准确性

Content at Scale 表示 AI 检测准确率高达98%。但ZDnet的公正第三方测试准确率仅为66%，显示出市场性能与实际性能之间存在较大差距。

价格

Content at Scale 的 AI 检测免费提供，使用户每次分析最多可以分析2，500个文本字符。此免费层提供了一种无需财务承诺即可测试较小代码片段检查的基本功能的方法。还有一个付费套餐，价格为每月49美元。

优点:

简单、直接的结果报告

能够重写已识别的 AI 文本

细粒度的句子级分析

缺点:

AI文本重写质量不稳定

不明确的准确率和检测限制

适用对象

对于需要检测内容中人工智能生成的文本的企业和组织来说，大规模内容是一个不错的选择。对于需要检查自己的写作是否抄袭或希望使用该工具帮助编写无法检测的内容的作家来说，这也是一个不错的选择。

7. Copyleaks

体验网址：https://top.aibase.com/tool/copyleaks

Copyleaks因其细致的句子级评估（精确审查文本真实性）而脱颖而出。用户不仅可以获得区分人类通道和人工通道的见解，还可以突出显示可能被解释为利用最新技术掩盖人工智能生成的片段。

Copyleaks AI 检测工具

使用方便

用户只需将需要分析的文本部分直接粘贴到界面文本框中，或提供链接到在线内容的 URL 即可进行远程文档扫描。只需单击按钮，自动检查器就会运行其检测算法，报告按总体百分比置信度指标分类的突出显示摘录。

主要特征

Copyleaks 的主要功能是，它可以识别来自 GitHub、Copilot 和 ChatGPT 等工具的30种语言的人工智能编写的源代码，同时对人类与机器作者的文本进行着色。除了表面生成之外，它甚至会标记抄袭或解释的人工智能内容，以突出部分影响。

准确性

AI 检测器自我报告的 AI 生成内容准确率为99.1%，误报率为0.2%。G2对 AI 探测器的评分为4.7星（满分5星）。Scribbr 根据其分析，将 Copyleak 的准确率评为66%。。

价格

Copyleaks AI 探测器有一个免费选项。订阅起价为每月9.99美元，涵盖2个用户帐户的100个积分。他们的抄袭检查器价格为10.99美元/月。将人工智能和抄袭检测捆绑到一个解决方案中的成本为每月16.99美元。定价基于使用量，每个积分可扫描250个单词 - 当超过250个单词增量时，花费2个以上积分。

优点:

细粒度的句子级评估

检测所有主要AI模型

超过99% 的规定准确度

30种语言覆盖

缺点:

结果加载时间较慢

缺乏部分文本排除

适用对象:

Copyleaks 可以理解30种语言，因此它是跨国企业的绝佳工具。此外，它还可以分析源代码，使其成为编程和软件开发团队的绝佳选择。

8. CrossPlag

体验网址：https://app.crossplag.com/individual/detector

CrossPlag 的 AI 检测器结合了机器学习和自然语言处理，可以准确确定文本是人类编写的还是 AI 创建的。该工具经过对来自真实人类作者和人工智能模型的广泛内容数据集的训练，揭示了每个内容中独特的语言模式。通过深入分析，人工智能检测器可以熟练地预测陌生文本是来自人还是机器。

CrossPlag AI 内容检测器

使用方便

Crossplag 提供了一种轻松简单的抄袭检测解决方案。要使用它，您只需将文本复制并粘贴到工具中，单击“检查”即可。 Crossplag 将立即分析您的内容以查找匹配的文本。

主要特征

得益于拥有超过15亿个参数的 AI 模型，CrossPlag 在检测准确性方面确实从竞争对手中脱颖而出。该模型允许 CrossPlag 捕获甚至是巧妙伪装的抄袭实例。先进的人工智能还能够在识别人类编写的文本和人工智能生成的内容之间的差异方面实现行业领先的性能。

准确性

Scribbr 的一项研究表明，Crossplag在基准测试集上实现了约58% 的准确率。虽然58% 的准确率超越了随机性，表明 CrossPlag 已经学会了有意义的模式，但它远低于 Crossplags 宣传的95% 的准确率。

价格

有10个学分或1，000个单词的免费有限计划。付费套餐起价为9.95美元，包含50个学分或5，000个单词。 Crossplag 无法轻松查找价格，因此您可能会发现支付的价格不明确。

优点:

便于使用

使用超过15亿个参数进行训练，以实现 最大 准确度

缺点:

不突出显示文本

不太准确

处理大型/复杂文本的能力有限

需要注册

适用对象:

Crossplag 最适合学生、学者、博主和所有作家，帮助检测文档中的抄袭行为，以维护道德标准和原创内容创作。其易于使用的功能有助于各种用例确认工作完整性。

9.GPTZero

体验网址：https://top.aibase.com/tool/gptzero

GPTZero是一款开源 AI 检测器工具，可用于检测 AI 生成的文本内容。 GPTZero 采用多步骤方法，旨在生成达到最大准确度、误报最少的预测。该模型专门检测 Chat GPT、GPT3、GPT4、Bard 和 LLaMa 模型中的内容。

GPTZero AI检测工具

使用方便

无需注册，只需粘贴文本或上传文档即可扫描。无摩擦的体验允许近乎即时的分析，无需创建帐户或移交电子邮件。用户可以通过复制任何需要验证的文本片段在一分钟内直接检查结果。

主要特征

GPTZero 提供了一个具有深度分析视图的仪表板，使用视觉概述和粒度统计数据的研究来揭示人工智能句子的概率。颜色编码加上可量化的语言分析为研究人员和用户提供了可访问的高级解释性和细致入微的技术调查能力。

准确性

GPTZero 不如此列表中的其他一些 AI 检测器工具准确。由于其二元判断，其准确率相对较低，为52%。该工具还突出显示文本以将其标记为 AI。

价格

免费套餐允许每月扫描10，000个单词，每小时检查7次。基本付费计划（10美元/月）最多可扫描150，000个单词。高级版(16美元/月)将字数限制提高到300，000，同时添加抄袭检查和无限批处理功能。定价旨在适应从个人到企业团队的用例差异。

优点:

很棒的仪表板视图

提供独特的语言统计数据

在视觉上突出显示文本区域

无需注册，只需粘贴文字

缺点:

低于标准的准确度水平

缺乏百分比分数

仅是/否判断

存在一些误报

GPTZero 优化了其针对教育领域的检测能力，训练了专门用于评估学生写作和教育技术生成文本的 AI 模型。其仪表板使教育工作者可以在不断增加的机器辅助工具中了解内容的真实性。

10.Writer

体验网址：https://top.aibase.com/tool/writer

Writer是一款 AI 检测工具，可用于检测文本中 AI 生成的内容。分析仅限于1，500个字符以下的摘录，因此大型文本需要多次连续检查。这个简化的工具专门专注于有效衡量文本人工性。

Writer检测工具 使用方便 Writer 提供了一个简单的 AI 检测过程 - 用户只需复制文本或添加 URL 即可分析内容。 Writer 返回一个百分比，表明人类与人工智能起源的可能性。然后，单击“分析”按钮启动 AI 检测过程。然后，该工具将分析您的文本并提供如何改进的建议。 主要特征 Writer 具有人工智能写作辅助、语法/拼写检查、抄袭检测、自动引文生成和对多种语言的支持 - 所有这些都旨在实现高效、道德的写作过程。 准确性 Writer 不如此列表中的其他一些 AI 检测器工具准确，但对于正在寻找免费工具的人来说，它是一个不错的选择。 Scribbr 的测试发现 Writer 的 AI 检测存在不一致的技术问题，经常无法加载结果。即使在工作时，其38% 的准确度得分也是竞争对手中最低的 - 完全缺少 GPT-4内容和大部分释义。 价格 Writer 可免费使用 优点: 直观、直接的使用

直接URL分析能力

免费添加语法检查 缺点: 缺乏人工智能与人类文本的颜色编码

没有文件上传或图像分析选项 最适合作家的免费人工智能检测最适合作家改进内容和网站所有者快速检查网站页面。用于草稿反馈或公共网站内容检查的简单且经济实惠的解决方案。 选择正确的 AI 检测工具 人工智能驱动的写作工具的激增需要使用可靠的人工智能检测工具。如果您是一位致力于真实表达的作家、坚持编辑标准的编辑或促进学术诚信的教育者，人工智能检测器可以提供宝贵的帮助。 然而，选择正确的工具可能令人畏惧，因为有很多选项可供选择。考虑您的具体需求:您专注于个人分析还是大规模内容审核?您优先考虑的是经济性、高级功能还是与其他平台的集成?研究并比较不同的工具，利用免费试用和演示来找到最适合您的目标和工作流程的工具。 对于编辑、出版商和教育工作者来说，AI 写作检测器提供了一种可靠的方法来验证内容的真实性并确保其原创性。这在学术环境和可能存在抄袭问题的平台上尤其重要。

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