英国监管机构将审查微软与OpenAI的合作

# 划重点 1. 🧐 英国竞争监管机构将对微软与OpenAI的合作展开正式调查，关注是否涉及“控制权的收购”。 2. 🤖 由于OpenAI领导层动荡，英国竞争与市场管理局决定审查微软与ChatGPT开发者OpenAI之间的合作。 3. 💻 调查的关键焦点在于微软是否通过合作取得了对OpenAI的实质性控制，并且该合作是否对市场竞争产生影响。

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:英国竞争监管机构表示，由于ChatGPT开发者OpenAI的领导层发生变动，已经就微软与OpenAI的合作展开了正式调查。OpenAI是一家总部位于旧金山的人工智能公司，成立为非营利实体，其董事会控制着一个商业单元，而微软是最大的投资者。

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近期发生的领导层变动引发了竞争与市场管理局的关注，他们宣布要审查该合作是否导致了“控制权的收购”。在上个月，OpenAI的董事会解雇并重新任命首席执行官Sam Altman，并宣布组建一个新董事会。微软现在在OpenAI董事会上拥有一个非投票观察席。

此次调查的背景是微软首席执行官Satya Nadella在11月17日解雇Altman后表示，他的公司并未在该决定上受到咨询。他补充说:“没有微软深度参与，就没有OpenAI在其使命上的伙伴关系。” 微软作为一家市值2.8万亿美元（2.2万亿英镑）的公司，已向OpenAI投资了130亿美元。

竞争与市场管理局表示，他们希望审查这一合作是否导致了对OpenAI的控制权收购，是否发生了事实上的合并，以及这是否会对竞争产生影响。调查的目的是在“任何正式第一阶段调查启动之前”提前收集评论。

该监管机构由律师兼监察员Sarah Cardell领导，表示该合作涉及多年、数十亿美元的投资，并在技术开发方面展开了密切而多层次的合作。这表明竞争与市场管理局可能将与科技公司展开第二场斗争，此前他们曾阻止微软以690亿美元收购包括《使命召唤》在内的游戏公司A动视暴雪的交易，仅在从微软获得让步后才松口。

OpenAI的技术是聊天机器人ChatGPT等应用的基础模型，微软在其产品中使用OpenAI的模型，包括Bing搜索引擎。作为对投资的一部分，微软为OpenAI提供了训练和运行模型所需的计算能力。

竞争与市场管理局表示，他们密切监控基础模型领域，以发现潜在的竞争或消费者保护问题。类似的投资策略在其他地方也得到了复制，比如Claude聊天机器人的开发者Anthropic获得了亚马逊和谷歌的投资。

该监管机构在九月份的一份报告中表示，他们将密切关注大型科技公司对人工智能开发商的投资影响，并补充说“至关重要”的是不让人工智能市场落入少数公司的手中。

竞争与市场管理局将审查所收到的来自利益相关方的评论，并在有必要时可能启动对该合作的调查。微软总裁Brad Smith在周五的一份声明中表示，OpenAI的合作始于2019年，促进了“更多的人工智能创新和竞争”，同时保持了两家公司的独立性。

他补充说:“唯一改变的是微软现在在OpenAI董事会上将拥有一个非投票观察员，这与Google在英国收购DeepMind的情况截然不同。”

OpenAI的发言人表示，该合作使公司能够为所有人开发“安全和有益的人工智能工具”，同时保持独立性，微软的董事会观察员“不提供对OpenAI运营的管理权限或控制权”。

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