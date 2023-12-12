用活人脑细胞构建AI系统，语音识别准确率提升至78%

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:近期一项前沿的类脑研究登上了Nature子刊，研究人员利用活人脑细胞构建了一个新型AI系统，这一突破意味着语音识别准确率有望大幅提升。这个系统可以进行无监督学习，并具有类似神经网络的功能。此外，研究人员还发现，系统的学习能力取决于脑类器官中神经细胞之间的连接。

该新型AI系统是由活人脑细胞构成的“迷你大脑”和微电极组成的，可以进行语音识别，并且在两天的训练之后，其准确率直接从最初的30%-40%提高到78%。研究人员强调，这种训练是通过重复音频片段，不提供任何反馈，也就是无监督学习。然而，目前系统只能识别谁在讲话，而无法理解讲话内容。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

值得注意的是，该系统的学习能力取决于脑类器官中神经细胞之间的连接。研究人员发现，在给系统施加药物阻断脑类器官中神经细胞形成新连接后，其准确率不再改善。此外，虽然该系统的性能有望提高，但类器官只能存活一到两个月，维持系统运转的外部设备功耗较高。

总的来说，这项研究意味着真正的通用生物计算系统可能需要几十年的时间才能创建，但对于进一步理解人脑的学习奥秘等问题具有重要帮助。通过使用活人脑细胞构建AI系统，语音识别准确率得到提升，这一突破将为未来AI技术的发展带来重要启示。

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