房地产经纪公司Redfin推AI工具 让购房者虚拟重新设计房间

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:房地产经纪公司Redfin日前推出了一项名为Redfin Redesign的新工具，借助人工智能，让购房者可以通过虚拟手段重新设计他们潜在购房的房间。该工具的推出旨在解决购房者在想象房屋未来外观时的难题。

Redfin的高级副总裁Ariel Dos Santos表示:“购房者通常想知道房屋经过一些改变后会是什么样子，而不仅仅是现在的样子。卖家希望他们的房源能够吸引最广泛的购房者，而不受设计喜好的限制。”

Redfin Redesign由Roomvo技术提供支持，购房者只需点击按钮选择房源照片，即可根据需要选择不同的地板类型、油漆颜色和台面材质，然后比较设计前后的效果。这项工具目前仅在Redfin房源和Bright MLS上可用，共涵盖约75，000个房源。不过，Redfin表示将通过与其他经纪机构和MLS的合作，不断拓展可用房源数量。

Bright MLS的首席营销官Amit Kulkarni表示:“帮助经纪人提供创新体验是Bright作为一个组织的基础。我们很高兴成为第一个与Redfin合作推出这一工具的MLS，这有助于人们从桌面或移动设备重新想象家的外观。”

尽管没有什么可以替代亲眼看到房屋，但房源技术不断进步，人们对其表示欣赏并期望更多。红芬在过去十年里一直提供3D漫游，而Zillow则继续投资于多媒体技术，将其视为房屋销售的“关键”部分。

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